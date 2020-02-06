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21:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» потерпел второе поражение за день

Шымкентский «Ордабасы» крупно проиграл «Заре», которая идет третьей в украинской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контрольная встреча прошла сегодня, 6 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 0:3. В первом тайме «Заря» забила один гол, а после перерыва — еще два.

Для «Ордабасы» это поражение стало вторым за день. Ранее бронзовый призер КПЛ со счетом 0:2 уступил «Шиннику» из второй по силе лиге России. После этого главный тренер шымкентцев Кахабер Цхададзе анонсировал чистку в составе команды.

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