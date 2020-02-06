«Ордабасы» потерпел второе поражение за день
Шымкентский «Ордабасы» крупно проиграл «Заре», которая идет третьей в украинской
Шымкентский «Ордабасы» крупно проиграл «Заре», которая идет третьей в украинской
Контрольная встреча прошла сегодня, 6 февраля, в рамках сборов в Турции и завершилась со счетом 0:3. В первом тайме «Заря» забила один гол, а после перерыва — еще два.
Для «Ордабасы» это поражение стало вторым за день. Ранее бронзовый призер КПЛ со счетом 0:2 уступил «Шиннику» из второй по силе лиге России. После этого главный тренер шымкентцев Кахабер Цхададзе анонсировал чистку в составе команды.