«Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании

В составе победителей дублем отметился Александер Исак (54-я и 56-я минуты), по одному мячу забили принадлежащий мадридскому клубу Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У проигравших отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3). Футболист гостей Андони Горосабель на седьмой добавленной к основному времени минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. «Реал» впервые пропустил четыре гола под руководством Зинедина Зидана.