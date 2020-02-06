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6 февраля, источник: ТАСС

«Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании

ТАСС, 6 февраля. «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 4:3 обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе победителей дублем отметился Александер Исак (54-я и 56-я минуты), по одному мячу забили принадлежащий мадридскому клубу Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У проигравших отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3). Футболист гостей Андони Горосабель на седьмой добавленной к основному времени минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. «Реал» впервые пропустил четыре гола под руководством Зинедина Зидана.

«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал турнира. Ранее участие в полуфинале обеспечили себе «Мирандес», обыгравший в четвертьфинале «Вильярреал» со счетом 4:2, и «Гранада», победившая «Валенсию» (2:1). В заключительном четвертьфинале сыграют «Атлетик» и «Барселона», матч пройдет позднее в четверг.

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