«Реал Сосьедад» обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинале Кубка Испании
ТАСС, 6 февраля. «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 4:3 обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.
ТАСС, 6 февраля. «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 4:3 обыграл мадридский «Реал» в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.
В составе победителей дублем отметился Александер Исак (54-я и 56-я минуты), по одному мячу забили принадлежащий мадридскому клубу Мартин Эдегор (22) и Микель Марино (69). У проигравших отличились Марсело (59), Винисиус Жуниор (79) и Начо (90+3). Футболист гостей Андони Горосабель на седьмой добавленной к основному времени минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. «Реал» впервые пропустил четыре гола под руководством Зинедина Зидана.
«Реал Сосьедад» вышел в полуфинал турнира. Ранее участие в полуфинале обеспечили себе «Мирандес», обыгравший в четвертьфинале «Вильярреал» со счетом 4:2, и «Гранада», победившая «Валенсию» (2:1). В заключительном четвертьфинале сыграют «Атлетик» и «Барселона», матч пройдет позднее в четверг.