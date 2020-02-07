«Арсенал» рассматривает возможность возвращения Венгера в новой роли

По информации источника, руководство лондонского клуба хотело бы вернуть француза в новой должности, чтобы сплотить болельщиков вокруг нового главного тренера Микеля Артеты, который с первых дней продемонстрировал желание следовать традициям клуба. Сообщается, что в клубе уже предпринимали определённые шаги, чтобы пригласить француза.

70-летний специалист возглавлял лондонский клуб в период с 1996 по 2018 год. В английской команде Венгер выиграл 17 титулов, включая три трофея Премьер-лиги, семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии.