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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черный день грандов: баски выбили из кубка и «Реал», и «Барселону»

Из-за осечки «Барселоны» на январском Суперкубке Испания не увидела дополнительное класико, а в четвертьфинале Кубка страны два фаворита синхронно проиграли «Реал Сосьедаду» и «Атлетику».

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Источник: Спорт-Экспресс

Кубковое проклятие Зидана

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:4 (Марселу, 60. Родригу, 81. Начо, 90+3 — Эдегор, 22. Исак, 54, 56. Микель Мерино, 69)

Прежде четвертьфинальные дуэли с басками на «Сантьяго Бернабеу» становились для мадридцев добрым знаком. Как в 1953 году, так и в 1993-м гости были разгромлены со счетом 4:0, после чего «Королевский клуб» выигрывал второй по статусу национальный трофей. Однако в четверг «Реал Сосьедад» не собирался выступать в роли мальчика для битья и совсем не напоминал команду, которая несколькими днями ранее безвольно проиграла аутсайдеру «Леганесу».

В первом тайме выпады гостей смотрелись на порядок острее позиционного нападения фаворита. Особенно активен был будущий герой матча Исак, который сначала создал момент для Янузая, после чего сам решился на дальний удар. Ареола отбил мяч к линии штрафной и уже не справился с не самой опасной повторной атакой Эдегора. Парадокс: демонстративно не ставший праздновать взятие ворот норвежец забил свой первый гол на «Сантьяго Бернабеу» не за «Реал», которому он принадлежит, а в его ворота.

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Сейчас скандинаву уже 21 год, а когда-то еще 16-летний Эдегор стал самым юным футболистом, сыгравшим за основной состав «Королевского клуба». С одной стороны, это частный случай, но и определенную тенденцию стоит отметить. В этом сезоне в Мадриде отличились уже четыре бывших футболиста сливочных, а предшественниками Эдегора были Виллиан Жозе, Борха Майораль и Пабло Сарабия. Если бы еще и Исак верные моменты не губил, к перерыву баски могли вести с крупным счетом.

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Впрочем, во время паузы между таймами темнокожий швед поправил прицел и уже не промахнулся после гениальной передачи Эдегора. Красоту испортил не укрывшийся от зоркого ока ВАР офсайд, но горевали гости не долго. Еще один заход Исака на цель увенчался убийственным ударом с лета в верхний угол. «Реалу» же не помогало ничего, включая выход на замену Модрича, и еще через две минуты Исак оформил дубль, вогнав мяч в ближнюю «девятку».

Теоретически Мадрид мог увидеть чудо, но для этого требовалось, чтобы Марселу не только забивал, но и выполнял свою работу в обороне. Вместо этого Исак ушел от него на фланге, как от тренировочного манекена, и точно так же выглядели центральные защитники «Реала», не сумевшие помешать Мерино. Так мадридцы впервые в эпоху Зинедина Зидана пропустили в одном матче четыре мяча, и это сделало их отчаянную погоню безуспешной.

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Хотя, получив в добавленное арбитром время численное преимущество, «Реал» висел на воротах соперника и имел шансы избежать первого в сезоне домашнего проигрыша. Возможно, в этом есть что-то мистическое, но Зидан за свою богатейшую игровую и тренерскую карьеру никогда не побеждал в розыгрышах национальных кубков. Если вспомнить, сколько у француза попыток, впору говорить о проклятии. Гости же праздновали долго и даже вернулись из раздевалки, чтобы спеть победную песню со своими фанатами на уже опустевшем «Сантьяго Бернабеу».

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Неприступный Бильбао

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0 (Уильямс, 90+3)

Пока все обсуждают вероятность фантастического сценария с уходом Месси из «Барселоны», а также его заочную публичную перепалку со спортивным директором Эриком Абидалем, сам Лео совершенно спокоен. По крайней мере, по прибытии на «Сан-Мамес» аргентинец улыбался, и точно не вспоминал о том, как в первом матче этого крайне неоднозначного сезона сине-гранатовые проиграли в Бильбао после красивейшего гола ветерана Адуриса.

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И, похоже, не оправдываются слухи о проблемах Месси со здоровьем. Капитан привычно оказался в стартовом составе, заняв позицию «ложной девятки» в отсутствие начавшего игру на скамейке Гризманна. Самым же опасным в атаке «Барсы» в первом тайме был Фати. В одном эпизоде он красиво развернул опекуна и ударил в противоход заваливавшемуся в ближний угол вратарю, но того подстраховал Нуньес. В ответ шанс баскам подарил тер Штеген, который выкатил мяч под удар Раулю Гарсии. Тот, видимо, ошалел от такой щедрости и в створ не попал, а гол Уильямса отменили из-за офсайда.

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В целом игра получалась равной. У «Барсы» периодически возникали проблемы с выходом из-под прессинга от своих ворот. Тер Штеген продолжал нервничать и ошибаться. Впереди же каталонцам не хватало финишера. На исходе часа игры на острие неожиданно оказался де Йонг. Голландец пробросил мяч мимо голкипера, однако последовавшее падение обернулось лишь желтой карточкой за симуляцию. Хорошо, арбитр не стал выносить наказание, когда Френки через несколько минут упал уже в штрафной. Между тем, и судья в поле, и ВАР ошибочно не назначили 11-метровый.

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Постепенно гости организовали осаду штрафной «Атлетика», которую усилил выход Гризманна. После передачи француза Нуньес во второй раз выручил басков, в площади ворот заблокировав замыкание де Йонга. Усилил игру «Барсы» и другой джокер — Артур. Сначала он длинным пасом бросил в прорыв Сержи Роберто, и тот вывел на удар Гризманна. Потом бразилец сам нашел в штрафной Месси. Это могло решить судьбу матча, однако Симон отразил два убойных удара ногами.

Когда же дополнительное время казалось неизбежным, «Атлетик», как и в августе, совершил чудо в концовке. К этому моменту Пике покинул поле из-за травмы, а пришедший на помощь защитникам Бускетс не смог помешать Уильямсу отправить мяч в угол по недосягаемой для вратаря траектории.

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Так, несмотря на качественный второй тайм, прервалась уникальная серия «Барсы», которая шесть раз подряд доходила в кубке до финала. В целом же этот розыгрыш — самый сенсационный за последние годы: в прошлый раз «Реал», «Барселона» и «Атлетико» одновременно не добрались до полуфинала в 2003-м.

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