Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
8.02
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
8.02
Эвертон
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Пике высказался о конфликте Месси с Абидалем

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после поражения в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1) поделился мнением о конфликте нападающего Лионеля Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

«Сейчас не время вытаскивать грязную посуду, которая есть у всех клубов. Я могу сказать, что мы довольны тем, как играем и реагируем на внешнюю шумиху. Это действительно сложно, но мы сделали важный шаг. У нас были положительные эмоции. Конфликт Месси и Абидаля? Думаю, каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет. Мы должны работать, а не бросать всё в лицо друг другу в конце сезона, поскольку это не помогает. Нам нужно сосредоточиться на игре и побеждать», — приводит слова Пике Marca.

Ранее Абидаль, комментируя увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера «Барселоны», заявил, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего наставника. Месси предложил Абидалю назвать фамилии тех футболистов, которые играли не в полную силу.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Российские хоккеисты крупно уступили финнам за семь минут
«Зенит» разгромил соперника в товарищеском матче в Испании
Юбилей Кучерова и спасения Василевского. «Тампа» удивила Малкина
Черный день грандов: баски выбили из кубка «Реал» и «Барселону»
Самый дорогой русский вратарь пропустил 6 шайб в матче НХЛ
Олимпийский чемпион обругал Китай и получил дисквалификацию
СМИ назвали зарплату Головина в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь