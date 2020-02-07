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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

L’Equipe: Головин входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало зарплаты игроков и тренеров клубов Лиги 1.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Монако» является второй командой лиги по средней месячной зарплате (220 тысяч евро), уступая лишь «ПСЖ» (820 тысяч евро).

Лидером монегасков является Виссам Бен Йеддер, получающий 650 тысяч евро в месяц, второе место занимает Сеск Фабрегас — 600 тысяч евро, а замыкает тройку Темуе Бакайоко — 450 тысяч евро.

Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тысяч евро. Он является по этому показателю девятым игроком «Монако».

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