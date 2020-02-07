«Тобол» объявил о подписании экс-форварда «Астаны»

Форвард начинал карьеру в карагандинском «Шахтере», выступая на позиции опорного полузащитника. В 2012 году дебютировал в основном составе «горняков».

Следующим клубом Муртазаева был «Иртыш», в котором форвард выступал в 2016 году. В 32 матчах он отличился 18 голами и стал вторым снайпером КПЛ. В тот сезон павлодарцы завоевали бронзу.

Затем нападающий подписал трехлетний контракт с «Астаной», с которой стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Муртазаев является игроком национальной сборной Казахстана. На его счету 23 матча и три гола. Соглашение с форвардом рассчитано до конца года.