«Тобол» объявил о подписании экс-форварда «Астаны»
ФК «Тобол» заключил трудовое соглашение с футболистом сборной Казахстана Романом Муртазаевым, сообщается на сайте клуба.
ФК «Тобол» заключил трудовое соглашение с футболистом сборной Казахстана Романом Муртазаевым, сообщается на сайте клуба.
Форвард начинал карьеру в карагандинском «Шахтере», выступая на позиции опорного полузащитника. В 2012 году дебютировал в основном составе «горняков».
Следующим клубом Муртазаева был «Иртыш», в котором форвард выступал в 2016 году. В 32 матчах он отличился 18 голами и стал вторым снайпером КПЛ. В тот сезон павлодарцы завоевали бронзу.
Затем нападающий подписал трехлетний контракт с «Астаной», с которой стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.
Муртазаев является игроком национальной сборной Казахстана. На его счету 23 матча и три гола. Соглашение с форвардом рассчитано до конца года.
Напомним, что «Тобол» в межсезонье возглавил