Пугающее затишье. Почему «Ордабасы» не готов к борьбе за медали и еврокубкам

Проблема «Ордабасы» в прошлом сезоне заключалась в том, что практически 50 процентов основного состава клуба состояло из арендованных игроков. Дмитрий Непогодов, Марат Быстров, Сергей Малый и Алексей Щеткин провели удачный год и вполне объяснимо, что «Астана» во главе с тренером национальной сборной Михалом Билеком решила их вернуть.

Таким образом, распалась самая надежная оборона в КПЛ-2019. Помимо этого, «Тобол» забрал у «Ордабасы» еще одного центрбека сборной Темирлана Ерланова. В итоге, от пятерки защитников и вратаря, в распоряжении Кахабера Цхададзе остались лишь 35-летний Пабло Фонтанелло и Тимур Досмагамбетов. Заменить их судя по всему призваны: серб Александр Симчевич (он обещал вернуться в «Актобе», но вдруг оказался на сборах «Ордабасы»), Александр Клещенко (в прошлом году россиянин не впечатлил тренерский штаб «Тобола») и Владимир Плотников (которому надоело быть вторым вратарем в «Кайрате»). Из перечисленных футболистов меньше всего вопросов по Плотникову, но в остальном ситуация выглядит кризисной.

В средней линии зияют такого же масштаба кадровые дыры. Надежный украинский опорник Кирилл Ковальчук завершил карьеру, южноафриканский волнорез Май Махлангу вернулся в болгарский «Лудогорец» (предполагалось, что казахстанский клуб постарается его подписать). Да, в «Ордабасы» остается Абдулай Диакате, но очевидно, что команде необходимы как минимум еще два центральных полузащитника.

Линия нападения. Здесь «Ордабасы» провел работу, сохранив Зиги Бадибангу, Жоао Пауло и Токтара Жангылышбая. Сменой Алексею Щеткину стал другой форвард «Астаны» Сергей Хижниченко.

Финализируем общие впечатления. Нынешний состав «Ордабасы» провисает в центральной зоне. Если Цхададзе намерен продолжать играть в три центральных защитника, то клуб должен подписать еще двух игроков, или надеяться на стремительный прогресс Дамира Даутова и универсальность Александра Симчевича. Также команде жизненно необходим полузащитник бокс-ту-бокс.

Но даже если выполнить эти условия и собрать хороший стартовый состав, у «Ордабасы» фактически нет им альтернативы. Об этом намекает Цхададзе, указывая на то, что молодежь клуба не соответствует уровню:

«Есть такая потребность, чтобы играли местные футболисты, дали им возможность показать свой уровень. К сожалению, некоторые не соответствуют даже уровню ФНЛ. Так что много им надо работать, чтобы достичь определенного уровня мастерства. Мы сделаем выводы, и на следующий сбор некоторые футболисты уже не попадут».

О проблемах с составом говорит и экс-полузащитник «Ордабасы» Кирилл Ковальчук:

«Я вне команды и не общаюсь с руководством и тренером, а ведь именно они решают эти вопросы. Может, они заявят новичков позже — у нас бывало такое: я пришел в команду за три дня до старта сезона, а Пабло Фонтанелло вообще приехал в день игры, Махлангу и Жоао Пауло тоже приехали в прошлом году за неделю до чемпионата. Но очевидно, что сейчас у “Ордабасы” состав далеко не боевой».