Паредес попал в десятку самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1
Футболисты «ПСЖ» заняли первые 11 мест в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции, сообщает L’Equipe.
Футболисты «ПСЖ» заняли первые 11 мест в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Франции, сообщает L’Equipe.
Французское издание опубликовало данные по зарплатам футболистов, выступающих в Лиге 1. Бразилец Неймар возглавляет рейтинг зарплат игроков чемпионата, имея доход в размере € 3 млн в месяц.
Список самых высокооплачиваемых футболистов Франции:
1. Неймар («ПСЖ») — € 3 млн
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — € 1,9 млн
3. Тьяго Силва («ПСЖ») — € 1,5 млн
4. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 1,3 млн
5. Маркиньос («ПСЖ») — € 1,2 млн
6. Марко Верратти («ПСЖ») — € 1,2 млн
7. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 1,1 млн
8. Кейлор Навас («ПСЖ») — € 1 млн
9. Мауро Икарди («ПСЖ») —€ 800 тыс.
10. Леандро Паредес («ПСЖ») — € 750 тыс.
11. Преснель Кимпембе («ПСЖ») — € 670 тыс.
Отметим, что главный тренер парижан Томас Тухель является самым высокооплачиваемым тренером Лиги 1. Немецкий специалист зарабатывает € 620 тыс. в месяц.