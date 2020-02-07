Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Эйбар
Футбол. Зарубежный
8.02
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
8.02
Эвертон
Кристал Пэлас
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
14:23 (мск), источник: Sport24

Нидерланды и Бельгия объединяют чемпионаты. Это угроза для российского футбола

Президент УЕФА поддерживает идею.

Наверх

Вы наверняка помните об идее Валерия Газзаева создать объединенный чемпионат России и Украины. Бывший тренер ЦСКА и «Алании» активно продвигал проект, но после 2014 года на планах поставили жирнющий крест.

Позиция стран

Сейчас ближе всех к созданию трансграничной лиги Бельгия и Нидерланды. Такая идея предлагалась еще в середине нулевых. Тогда позиция Эредивизи была однозначной: нас это не интересует. Теперь мнение изменилось:

Мы не можем игнорировать новую реальность. Рано или поздно будет создана европейская Суперлига, когда «Бавария» и «Реал» будут играть по воскресеньям.
Барт Верхаге, исполнительный директор «Брюгге»

За объединенный чемпионат громче всех выступают клубы с севера Бельгии (где говорят на голландском языке). Команды с юга (где говорят на французском и фламандском) больше тяготеют к чемпионату Франции.

Я не понимаю, почему Бельгия и Голландия до сих пор не объединились. «Андерлехту», «Брюгге» и «Стандарду» не по силам тягаться с «Реалом» и «Барселоной». В случае объединения рынок станет больше, появление топ-клуба будет более реальны.
Венсан Компани, капитан и тренер «Андерлехта»
Во время загрузки произошла ошибка.

Но даже в Бельгии не все клубы поддерживают идею объединенного чемпионата. За выступают «Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард», а также голландские «Аякс», АЗ, «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс». Против: «Твенте», «Спарта», «Хераклес» и «Херенвен».

Цифры

Консалтинговая компания Deloitte по заказу KNVB и Королевского футбольного союза Бельгии уже давно проводит исследование обеих лиг со спортивной и экономической точки зрения, чтобы представить наиболее оптимальный вариант слияния чемпионатов. Согласно ее подсчетам, БеНе Лига может приносить порядка 400 млн евро в год только от продажи телеправ. Для примера, голландские и бельгийские чемпионаты по отдельности сейчас зарабатывают на телеправах по 80 млн евро. Таким образом объединенный чемпионат уступит по этому показателю только АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге.

Формат

Пока формат соревнования расплывчатый: планируется, что в объединенной лиге будет 18 команд — 10 из Нидерландов и 8 из Бельгии. По итогам сезона худшая голландская и худшая бельгийская команда будет вылетать в национальный чемпионат (низшие дивизионы стран объединяться не будут и продолжат играть по тому же формату). Таким образом пропорции представителей двух стран в объединенной лиге всегда будут стабильными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но остается много вопросов. Самый главный — как будут распределяться квоты на участие в еврокубках. Будет ли БеНе Лига классифицирована как единый национальный чемпионат или страны будут представлять в еврокубках клубы по старому формату?

Почему это может повлиять на РПЛ?

Все очень просто. Недавно в рейтинге УЕФА Россия уступила шестое место Португалии и теперь вместо трех команд мы делегируем в Лигу чемпионов две. На восьмом месте в рейтинге чемпионат Бельгии, на девятом — Нидерланды. И разрыв по баллам не такой большой. Сейчас отставание России от Португалии — 3 балла, Бельгия отстает от России на 8, Нидерланды — на 10. И этот разрыв наверняка сократится, учитывая вылет всех наших клубов из еврокубков на групповой стадии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В том случае, если Нидерланды и Бельгия объединятся, рано или поздно их объединенный чемпионат наверняка обгонит Португалию и будет соревноваться с Францией, а Россия получит гораздо меньше шансов вернуть себе шестое место в рейтинге, дающее право отправлять три команды в Лигу чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена тренера «Зенита» оголила грудь: откровенные фото в диких условиях
«Что вы лезете в душу?» СМИ сообщили о попытке известной гимнастки покончить с собой
Кокорин заявил, что не ведет переговоров с другими клубами
Русский вундеркинд сделал 3 шайбы и затащил клуб в зону плей-офф
Черный день грандов: баски выбили из кубка «Реал» и «Барселону»
Севастьянова — олимпийская чемпионка и ревнивая красавица (фото)
Первый гол молодого русского в НХЛ. Ответил на шедевр Макдэвида
СМИ назвали зарплату Головина в «Монако»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь