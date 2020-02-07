Нидерланды и Бельгия объединяют чемпионаты. Это угроза для российского футбола
Президент УЕФА поддерживает идею.
Президент УЕФА поддерживает идею.
Вы наверняка помните об идее Валерия Газзаева создать объединенный чемпионат России и Украины. Бывший тренер ЦСКА и «Алании» активно продвигал проект, но после 2014 года на планах поставили жирнющий крест.
Сейчас ближе всех к созданию трансграничной лиги Бельгия и Нидерланды. Такая идея предлагалась еще в середине нулевых. Тогда позиция Эредивизи была однозначной: нас это не интересует. Теперь мнение изменилось:
Мы не можем игнорировать новую реальность. Рано или поздно будет создана европейская Суперлига, когда «Бавария» и «Реал» будут играть по воскресеньям.
За объединенный чемпионат громче всех выступают клубы с севера Бельгии (где говорят на голландском языке). Команды с юга (где говорят на французском и фламандском) больше тяготеют к чемпионату Франции.
Я не понимаю, почему Бельгия и Голландия до сих пор не объединились. «Андерлехту», «Брюгге» и «Стандарду» не по силам тягаться с «Реалом» и «Барселоной». В случае объединения рынок станет больше, появление
топ-клубабудет более реальны.
Но даже в Бельгии не все клубы поддерживают идею объединенного чемпионата. За выступают «Гент», «Брюгге», «Генк», «Андерлехт» и «Стандард», а также голландские «Аякс», АЗ, «Утрехт», «Фейеноорд», ПСВ и «Витесс». Против: «Твенте», «Спарта», «Хераклес» и «Херенвен».
Консалтинговая компания Deloitte по заказу KNVB и Королевского футбольного союза Бельгии уже давно проводит исследование обеих лиг со спортивной и экономической точки зрения, чтобы представить наиболее оптимальный вариант слияния чемпионатов. Согласно ее подсчетам, БеНе Лига может приносить порядка 400 млн евро в год только от продажи телеправ. Для примера, голландские и бельгийские чемпионаты по отдельности сейчас зарабатывают на телеправах по 80 млн евро. Таким образом объединенный чемпионат уступит по этому показателю только АПЛ, Ла Лиге, Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге.
Пока формат соревнования расплывчатый: планируется, что в объединенной лиге будет 18 команд — 10 из Нидерландов и 8 из Бельгии. По итогам сезона худшая голландская и худшая бельгийская команда будет вылетать в национальный чемпионат (низшие дивизионы стран объединяться не будут и продолжат играть по тому же формату). Таким образом пропорции представителей двух стран в объединенной лиге всегда будут стабильными.
Но остается много вопросов. Самый главный — как будут распределяться квоты на участие в еврокубках. Будет ли БеНе Лига классифицирована как единый национальный чемпионат или страны будут представлять в еврокубках клубы по старому формату?
Все очень просто. Недавно в рейтинге УЕФА Россия уступила шестое место Португалии и теперь вместо трех команд мы делегируем в Лигу чемпионов две. На восьмом месте в рейтинге чемпионат Бельгии, на девятом — Нидерланды. И разрыв по баллам не такой большой. Сейчас отставание России от Португалии — 3 балла, Бельгия отстает от России на 8, Нидерланды — на 10. И этот разрыв наверняка сократится, учитывая вылет всех наших клубов из еврокубков на групповой стадии.
В том случае, если Нидерланды и Бельгия объединятся, рано или поздно их объединенный чемпионат наверняка обгонит Португалию и будет соревноваться с Францией, а Россия получит гораздо меньше шансов вернуть себе шестое место в рейтинге, дающее право отправлять три команды в Лигу чемпионов.