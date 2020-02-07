Футболисты БАТЭ уступили чешскому «Пршибраму» на сборе в Турции

Источник: AP 2020

В Белеке вице-чемпионы Беларуси встречались с чешским клубом «Пршибрам» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол чехи забили на 34-й минуте игры. Сегодня вечером подопечные Кирилла Альшевского встретятся с представителем российской премьер-лиги «Сочи». До этого борисовчане завершили вничью встречу с еще одним чешским клубом «Фастав» из Злина — 0:0. В заключительном контрольном поединке первого турецкого сбора БАТЭ сыграет с киевским «Динамо».

Там же к сезону готовятся футболисты «Городеи». В своем первом спарринге они разошлись миром с российским «Тамбовом» — 0:0. В субботу, 8 февраля, «Городея» встретится с казахстанским «Кайсаром» из Кызылорды, на 12 февраля намечен матч с украинской «Десной» из Чернигова, 15 февраля — встреча с армянским «Пюником» из Еревана.

Новобранец высшей лиги чемпионата Беларуси брестский «Рух» сегодня сыграет с косовским клубом «Ферроникели». На турецком сборе команда Александра Седнева сыграет также с грузинским «Телави» (9 февраля) и латвийским «Вентспилсом» (13 февраля).