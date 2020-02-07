Футболисты БАТЭ уступили чешскому «Пршибраму» на сборе в Турции
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли первый из двух сегодняшних спаррингов на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли первый из двух сегодняшних спаррингов на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Белеке
Там же к сезону готовятся футболисты «Городеи». В своем первом спарринге они разошлись миром с российским «Тамбовом» — 0:0. В субботу, 8 февраля, «Городея» встретится с казахстанским «Кайсаром» из Кызылорды, на 12 февраля намечен матч с украинской «Десной» из Чернигова, 15 февраля — встреча с армянским «Пюником» из Еревана.
Новобранец высшей лиги чемпионата Беларуси брестский «Рух» сегодня сыграет с косовским клубом «Ферроникели». На турецком сборе команда Александра Седнева сыграет также с грузинским «Телави» (9 февраля) и латвийским «Вентспилсом» (13 февраля).
Футболисты «Минска» сегодня принимали на своем стадионе «Ислочь» и уступили со счетом 0:1. До этого минчане обыграли гостей из «Городеи» (3:1) и уступили с таким же результатом «Гомелю».