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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ уступили чешскому «Пршибраму» на сборе в Турции

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли первый из двух сегодняшних спаррингов на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В Белеке вице-чемпионы Беларуси встречались с чешским клубом «Пршибрам» и уступили со счетом 0:1. Единственный гол чехи забили на 34-й минуте игры. Сегодня вечером подопечные Кирилла Альшевского встретятся с представителем российской премьер-лиги «Сочи». До этого борисовчане завершили вничью встречу с еще одним чешским клубом «Фастав» из Злина — 0:0. В заключительном контрольном поединке первого турецкого сбора БАТЭ сыграет с киевским «Динамо».

Там же к сезону готовятся футболисты «Городеи». В своем первом спарринге они разошлись миром с российским «Тамбовом» — 0:0. В субботу, 8 февраля, «Городея» встретится с казахстанским «Кайсаром» из Кызылорды, на 12 февраля намечен матч с украинской «Десной» из Чернигова, 15 февраля — встреча с армянским «Пюником» из Еревана.

Новобранец высшей лиги чемпионата Беларуси брестский «Рух» сегодня сыграет с косовским клубом «Ферроникели». На турецком сборе команда Александра Седнева сыграет также с грузинским «Телави» (9 февраля) и латвийским «Вентспилсом» (13 февраля).

Футболисты «Минска» сегодня принимали на своем стадионе «Ислочь» и уступили со счетом 0:1. До этого минчане обыграли гостей из «Городеи» (3:1) и уступили с таким же результатом «Гомелю».

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