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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп в 5-й раз за сезон стал тренером месяца, побив рекорд Гвардиолы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером января в английской футбольной премьер-лиге, он получил награду в пятый раз по ходу сезона, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль», который не проиграл в премьер-лиге ни разу со старта сезона, в январе одержал пять побед в пяти матчах.

Клопп побил рекорд главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по количеству наград тренеру месяца за сезон. На счету тренера «Ливерпуля» пять таких трофеев в текущем сезоне. Гвардиола в сезоне-2017/18 четырежды признавался тренером месяца.

«Ливерпуль» после 25 туров лидирует в премьер-лиге и опережает на 22 очка идущий вторым «Манчестер Сити».

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