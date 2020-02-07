Клопп в 5-й раз за сезон стал тренером месяца, побив рекорд Гвардиолы
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером января в английской футбольной
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером января в английской футбольной
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Клопп побил рекорд главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по количеству наград тренеру месяца за сезон. На счету тренера «Ливерпуля» пять таких трофеев в текущем сезоне. Гвардиола в сезоне-2017/18 четырежды признавался тренером месяца.
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