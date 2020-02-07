Рекордсмен российского клуба близок к трансферу в КПЛ

Клуб испытывает проблемы в центре защиты и 29-летний футболист может усилить оборону. Ожидается, что контракт будет подписан сроком на один год.

Последним клубом Хрипкова была «Мордовия», выступающая во втором по значимости дивизионе чемпионата России — ФНЛ. Однако бывший участник премьер-лиги в настоящее время испытывает финансовые проблемы, из-за которых Хрипков покинул команду. Сначала он проходил сборы в составе другого клуба ФНЛ «Текстильщика», однако вариант из Казахстана стал наиболее привлекательным для защитника.

Хрипков — воспитанник московского «Динамо», хотя и родился в Бишкеке. Начинал свою карьеру в Молдове, откуда вновь вернулся в Россию. В составе «Нижнего Новгорода» он стал рекордсменом по количеству проведенных игр в истории (122 матча). Также он исполнял функции капитана команды.