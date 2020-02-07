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19:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом в мире, согласно исследованию L’Equipe.

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Источник: Reuters

По контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Второе место в этом списке занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В Италии португалец получает 4,5 миллиона в месяц.

На третьем месте оказался нападающий «ПСЖ» Неймар с зарплатой в 3 миллиона в месяц. В пятерку также входят форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее 3 миллионов.

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Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Самым высокооплачиваемым игроком в Англии оказался голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа (1,76 миллиона евро в месяц), в Германии — игроки «Баварии» Роберт Левандовски и Филиппе Коутинью, которые зарабатывают по 1,66 миллиона.

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13 июня 2019© Ньюстюб
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