Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире

Источник: Reuters

По контракту с каталонским клубом зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц до вычета налогов. Второе место в этом списке занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В Италии португалец получает 4,5 миллиона в месяц.

На третьем месте оказался нападающий «ПСЖ» Неймар с зарплатой в 3 миллиона в месяц. В пятерку также входят форварды «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть менее 3 миллионов.

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