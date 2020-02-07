«Это клуб клоунов»: экс-игрок «Барселоны» раскритиковал каталонцев
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» готова продать хавбека Филиппе Коутиньо за 80−90 миллионов евро.
«Это клуб клоунов. У них все делается задом наперед. Они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет клуба — это переизбрание президента, потому что он этого хочет. В клубе существует недопонимание. Они не могут найти игру. У “Барселоны” много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, которым должны владеть», — сказал Дюгарри в эфире RMC Sport.
На текущий момент каталонский клуб занимает вторую строку в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в активе 46 очков после 22 матчей.