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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Это клуб клоунов»: экс-игрок «Барселоны» раскритиковал каталонцев

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Экс-игрок «Барселоны» Кристоф Дюгарри усомнился в профессионализме руководства испанского клуба.

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Источник: AFP 2020

Ранее СМИ сообщали, что «Барселона» готова продать хавбека Филиппе Коутиньо за 80−90 миллионов евро.

«Это клуб клоунов. У них все делается задом наперед. Они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет клуба — это переизбрание президента, потому что он этого хочет. В клубе существует недопонимание. Они не могут найти игру. У “Барселоны” много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, которым должны владеть», — сказал Дюгарри в эфире RMC Sport.

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На текущий момент каталонский клуб занимает вторую строку в турнирной таблице испанского чемпионата, имея в активе 46 очков после 22 матчей.

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