«Это клуб клоунов»: экс-игрок «Барселоны» раскритиковал каталонцев

«Это клуб клоунов. У них все делается задом наперед. Они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет клуба — это переизбрание президента, потому что он этого хочет. В клубе существует недопонимание. Они не могут найти игру. У “Барселоны” много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, которым должны владеть», — сказал Дюгарри в эфире RMC Sport.