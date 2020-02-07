Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину

«Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна», — заявил 29-летний хавбек. Он добавил, что испанцы испытывают уважение к России и к ее президенту — Владимиру Путину.

Черышев — сын бывшего нападающего сборной России Дмитрия Черышева. Последний перевез семью в Испанию в 1996 году. В 2002-м Черышев попал в систему мадридского «Реала». В 2012 году россиянин дебютировал в составе первой команды сливочных. В Испании полузащитник также выступал за «Севилью» и «Вильярреал». В 2018 году после чемпионата мира в России он перешел в «Валенсию» на правах аренды, а в 2019-м клуб выкупил трансфер россиянина.