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20:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Черышев рассказал об отношении испанцев к России и Путину

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев признался, что гордится своей страной, и рассказал об отношении к ней в Испании. Интервью с игроком опубликовано в Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна», — заявил 29-летний хавбек. Он добавил, что испанцы испытывают уважение к России и к ее президенту — Владимиру Путину.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Черышев провел 11 матчей. Хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.

Черышев — сын бывшего нападающего сборной России Дмитрия Черышева. Последний перевез семью в Испанию в 1996 году. В 2002-м Черышев попал в систему мадридского «Реала». В 2012 году россиянин дебютировал в составе первой команды сливочных. В Испании полузащитник также выступал за «Севилью» и «Вильярреал». В 2018 году после чемпионата мира в России он перешел в «Валенсию» на правах аренды, а в 2019-м клуб выкупил трансфер россиянина.

В составе сборной России Черышев провел 25 матчей и забил 11 голов.

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14 октября 2019© Ньюстюб
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