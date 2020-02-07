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7 февраля, источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» после выхода Исламхана спасся от поражения

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан сыграл за «Аль-Айн» в домашнем матче с «Шарджой», передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча 16-го тура чемпионата ОАЭ завершилась со счетом 1:1. Пропустив на второй минуте от бразильца Кайо, «Аль-Айн» ответил голом тоголезского форварда Коджо Лабы на 87-й.

В этом матче Исламхан вышел на замену на 46-й минуте. Его клуб с 28 баллами идет четвертым, опережая «Шарджу» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Аль-Айн» 11 февраля в рамках Лиги чемпионов Азии примет дома иранский «Сепахан». Начало игры — в 20:50 по времени Нур-Султана.

В «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб против «Аль-Васла» (5:0) казахстанец вышел на замену и отдал голевую передачу.

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