«Аль-Айн» после выхода Исламхана спасся от поражения

Встреча 16-го тура чемпионата ОАЭ завершилась со счетом 1:1. Пропустив на второй минуте от бразильца Кайо, «Аль-Айн» ответил голом тоголезского форварда Коджо Лабы на 87-й.

В этом матче Исламхан вышел на замену на 46-й минуте. Его клуб с 28 баллами идет четвертым, опережая «Шарджу» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Аль-Айн» 11 февраля в рамках Лиги чемпионов Азии примет дома иранский «Сепахан». Начало игры — в 20:50 по времени Нур-Султана.