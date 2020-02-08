Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Кристал Пэлас
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Падерборн
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Леганес
20
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Гранада
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
13:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном подписании клубом следующим летом форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

«Роналду? В СМИ появляется очень много имён, и это вполне понятно. Но он слишком стар для нас», — приводит слова Хайнера Football Italia со ссылкой на TZ.

В этом сезоне Роналду принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На его счету 22 забитых мяча и 3 результативные передачи. Контракт 35-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее он выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе сборной Португалии нападающий в 164 матчах забил 99 мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.


«Настоящее вдохновение» — Роналду сыграл в футбол с казахским мальчиком, который родился без ног
Ruptly
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Валиева выиграла ЧР и превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
В биатлоне разругались две итальянские красотки
Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи
Покидать «Монреаль» стоит ради «Бостона». Куда уйдет Ковальчук
Тебе не по зубам. Горячая чемпионка мира по карате (фото)
Раскол в «Челси»: Лэмпард просит нового вратаря
Гаджиев готов организовать бой А. Емельяненко и Смолякова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь