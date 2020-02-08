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10:15 (мск), источник: Газета.Ру

Раскол в «Челси»: Лэмпард просит нового вратаря

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард попросил у руководства клуба нового вратаря. По информации британских СМИ, его не устраивает игра Кепы Аррисабалаги.

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Источник: Reuters

В лондонском «Челси» назревает скандал в связи с недовольством главным тренером Фрэнком Лэмпардом вратарем своей команды Кепой Аррисабалагой. Как стало известно COPE, наставник «синих» уведомил боссов клуба о желании получить нового голкипера. Более того, в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Лестер Сити» (2:2) Лэмпард оставил на скамейке запасных испанца, а вместо него ворота защищал возрастной Вилли Кабальеро.

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Этот факт не оставили без внимания боссы лондонцев. Mirror сообщил, что тренер потерял веру в Аррисабалагу в связи с его неоднозначными выступлениями в последних матчах. Лэмпард якобы попросил руководство рассмотреть вариант с продажей футболиста грядущим летом и даже выдвинул несколько потенциальных кандидатур ему на замену — это голкипер «Бернли» и сборной Англии Ник Поуп и страж ворот «Кристал Пэлас» Висенте Гуайта, соотечественник Кепы.

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При этом в «Челси» планов специалиста по поводу Аррисабалаги категорически не разделяют. Директор лондонцев Марина Грановская выразила мнение, что клуб не намерен расставаться с испанским голкипером как минимум потому, что два года назад его трансфер из «Атлетика Бильбао» обошелся «Челси» €80 млн. Сейчас продажа Кепы, как считают «синие», принесет только убытки.

Так или иначе, по информации источника, существует вероятность, что Кепа в нынешнем сезоне больше не сыграет за «Челси».

В следующем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонцам предстоит встреча с «Манчестер Юнайтед». Поскольку Кабальеро не отличался особой надежностью в игре против «лис», Лэмпарду предстоит выбрать, кого выпустить на важный поединок в основном составе. Кепа в текущей кампании чемпионата Англии провел 24 матча, в которых пропустил 32 мяча. Что касается 38-летнего Кабальеро, то с «Лестером» он сыграл в АПЛ впервые в сезоне.

Напомним, что контракт 25-летнего Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до 2025 года. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €60 млн. С приходом в команду Лэмпарда он регулярно подвергается критике, в том числе и со стороны самого тренера.

«Кепе придется с этим справляться, потому что таков футбол. Каждый игрок, независимо от того, насколько он хорош или какую блестящую карьеру сделал, подвергается критике. Критикуют даже самых лучших. И футболисты должны уметь с этим справляться», — приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

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И, что интересно, Лэмпард косвенно подтверждает конфликт с Кепой и его возможную последующую продажу.

«Буду ли искать нового голкипера на трансферном рынке? Сейчас я не смотрю на ситуацию с этой точки зрения, меня не волнует критика людей за пределами клуба. Знаю, что критика есть, но не позволяю себе поддаваться на нее. Кепа знает о создавшейся проблеме. Он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять», — добавил он.

Не исключено, что разногласия руководства «Челси» и Лэмпарда по поводу Аррисабалаги говорят еще и результатах лондонцев в целом. Под руководством тренера команда с трудом удерживается на четвертом месте в турнирной таблице с 41 набранным очком при 12 победах, пяти ничьих и восьми поражениях.

Однако для Кепы в любом случае не все потеряно. Как информирует Daily Mail, после матча с «Лестером» на положение вратаря обратил внимание его бывший клуб «Атлетик».

Баски якобы рассматривают возможность возвращения своего воспитанника, который провел в системе клуба 14 лет. При этом одним из препятствием трансфера может стать высокая зарплата игрока.

Нельзя не вспомнить, что проблемы Аррисабалаги с тренерами «Челси» уже стали обыденностью. Так, в феврале прошлого года он вступил в конфликт с тогдашним наставником «синих» Маурицио Сарри. На 118-й минуте финала Кубка лиги против «Манчестер Сити» Кепа присел на газон и позвал врачей. Пока ему оказывали помощь, итальянец дал отмашку Кабальеро разминаться. Когда аргентинец уже переоделся и был готов к выходу на замену, испанец махнул тренеру рукой и отказался уходить с поля. Сарри и Джанфранко Дзола пытались его убедить уступить место аргентинцу, однако Кепа был непреклонен. В итоге наставник лондонцев отказался делать замену и практически ушел в подтрибунное помещение, что впоследствии стало причиной для насмешек над ним. «Сити» же ту серию пенальти у «Челси» выиграл, реализовав четыре удара из пяти.

Жанна Однозеркина

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