Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Падерборн
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Гранада
Футбол. Зарубежный
7.02
Алавес
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
7.02
Анже
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
7.02
Рома
Болонья
23
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
12:03 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Ботафого» устроили безумие в аэропорту Рио. К ним всего лишь приехал Хонда

Прочувствуйте атмосферу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Кейсуке Хонда все еще в порядке. Казалось, что после разрыва контракта с «Витессом», откуда ушел и Слуцкий, он точно закончит карьеру. Но в последний день нашел-таки вариант — бразильский «Ботафого».

Объявление трансфера — отдельный вид искусства. Это ролик в стиле восьмибитной игры на Dendy.

Во время загрузки произошла ошибка.

И потом в Рио началось безумие. При том, что «Ботафого» — четвертый клуб столицы Бразилии после «Фламенго», «Васко да Гама» и «Флуминесе». Но Хонда теперь — главная звезда этой команды. Из игроков, засветившихся в Европе, в «Ботафого» есть только кипер Диего Кавальери, сидевший на скамейке в «Ливерпуле», и «Кристал Пэлас».

Во время загрузки произошла ошибка.

Понимая свой статус, японец диктовал свои условия новому клубу. Во-первых, ему сразу предоставили личный бронированный автомобиль — Кейсуке переживает за безопасность в Рио. Контракт они заключили до конца 2020-го, но Хонда может сам уйти сам легко.

«Привет! Все круто, — футболист уже изучил португальский. — Меня зовут Кейсуке Хонда, очень приятно. Теперь я играю за “Ботафого”, увидимся в Рио. Пока-пока!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже на дерби с «Васко», которое «Ботафого» выиграл почти неделю назад, появились болельщики с красно-белым флагом.

Во время загрузки произошла ошибка.

За три дня все футболки с номером Хонды были раскуплены. «Ботафого» уже печатает новую партию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня японец прилетел в Рио — и фанаты устроили в аэропорту настоящее безумие. Ради Кейсуке в «Галеао» приехали, кажется, все болельщики клуба. Просто посмотрите эти видео.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Даже сам Хонда был в шоке, когда приземлился в Бразилии. Явно не ждал такой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Броневичок действительно понадобится Кейсуке — но для обороны не от преступников, а от фанатов «Ботафого».

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Хонду ждет презентация, выступление DJ Pele, выступление самбистов школы «Ботафого» и знакомство с ветеранами клуба. А дальше он будет тащить новую команду в Серии А, откуда в прошлом сезоне он чуть не вылетела.

Читайте также
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена тренера «Зенита» оголила грудь: откровенные фото в диких условиях
«Что вы лезете в душу?» СМИ сообщили о попытке известной гимнастки покончить с собой
Валиева выиграла ЧР и превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
А. Емельяненко: За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа»
Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире
«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в НХЛ, Панарин отдал голевой пас
Чемпион мира по футболу назвал «Барселону» «клубом клоунов»
Раскол в «Челси»: Лэмпард просит нового вратаря
«Химки» ярче красной звезды: обзор матча с «Црвеной Звездой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь