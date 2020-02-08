Фанаты «Ботафого» устроили безумие в аэропорту Рио. К ним всего лишь приехал Хонда
Прочувствуйте атмосферу.
Прочувствуйте атмосферу.
Кейсуке Хонда все еще в порядке. Казалось, что после разрыва контракта с «Витессом», откуда ушел и Слуцкий, он точно закончит карьеру. Но в последний день
Объявление трансфера — отдельный вид искусства. Это ролик в стиле восьмибитной игры на Dendy.
И потом в Рио началось безумие. При том, что «Ботафого» — четвертый клуб столицы Бразилии после «Фламенго», «Васко да Гама» и «Флуминесе». Но Хонда теперь — главная звезда этой команды. Из игроков, засветившихся в Европе, в «Ботафого» есть только кипер Диего Кавальери, сидевший на скамейке в «Ливерпуле», и «Кристал Пэлас».
Понимая свой статус, японец диктовал свои условия новому клубу.
«Привет! Все круто, — футболист уже изучил португальский. — Меня зовут Кейсуке Хонда, очень приятно. Теперь я играю за “Ботафого”, увидимся в Рио.
Даже на дерби с «Васко», которое «Ботафого» выиграл почти неделю назад, появились болельщики с
За три дня все футболки с номером Хонды были раскуплены. «Ботафого» уже печатает новую партию.
Сегодня японец прилетел в Рио — и фанаты устроили в аэропорту настоящее безумие. Ради Кейсуке в «Галеао» приехали, кажется, все болельщики клуба. Просто посмотрите эти видео.
Даже сам Хонда был в шоке, когда приземлился в Бразилии. Явно не ждал такой встречи.
Броневичок действительно понадобится Кейсуке — но для обороны не от преступников, а от фанатов «Ботафого».
Позже Хонду ждет презентация, выступление DJ Pele, выступление самбистов школы «Ботафого» и знакомство с ветеранами клуба. А дальше он будет тащить новую команду в Серии А, откуда в прошлом сезоне он чуть не вылетела.