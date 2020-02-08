Уже видели лысого Моура? Как-то он сказал, что Пеп не наслаждается футболом — поэтому и без волос
Бывало и такое.
Бывало и такое.
У Жозе не впервые такой образ.
Пока АПЛ впервые ушла на зимнюю паузу, Жозе Моуринью освежил имидж. Португалец заскочил в лондонский барбершоп Haks & Oscar и побрился почти под ноль.
У этого барбершопа турецкий стиль: есть восточные штуки для укладки и закуски на время ожидания. Стрижка стоит от 40 до 60 фунтов.
Фото сначала появилось в аккаунте барбера, который стриг Жозе, но быстро пропало. Только утаить новый образ Жозе не удалось: фото успели подхватить, и оно разлетелось по соцсетям.
«Тоттенхэму» отдыхать еще больше недели — вероятно, Моуринью немного обрастет к матчу против «Астон Виллы» 16 февраля.
Haks & Oscar находится на
«Сколько людей меняют стрижку в зависимости от погоды? Я постригся и по другой причине, потому что хочу заставить парней сделать то же самое. К тому же, было жарко. Тренируясь два раза в день, я не успеваю ухаживать за длинными волосами. Я также хочу подтолкнуть молодых игроков команды к тому, чтобы у них была нормальная стрижка, а не растафарианская. Что касается меня, то я сменил имидж. Возможно, мое лицо стало выглядеть более агрессивным, чтобы подготовиться к футболу, быть готовым к войне», — объяснил Жозе.
В 2013-м (второй заход в «Челси») Жозе вновь пришел на
Самое интересное, что спустя год Моуринью подколол Пепа Гвардиолу, который облысел буквально за несколько лет: «Когда наслаждаешься тем, чем занимаешься по жизни, не теряешь волосы. Гвардиола лысый. Хосеп не получает удовольствия от футбола».
Уже в «МЮ» Жозе вновь показался перед журналистами с короткой стрижкой и вновь подколол Пепа: «Это моя привилегия. Я из тех парней, которые могут себе позволить так подстричься и через месяц обрасти заново. Большая честь, что я могу себе такое позволить».
Как вам Жозе с такой прической? Идет?
Максимилиан Алфимов