Уже видели лысого Моура? Как-то он сказал, что Пеп не наслаждается футболом — поэтому и без волос

У Жозе не впервые такой образ.

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Пока АПЛ впервые ушла на зимнюю паузу, Жозе Моуринью освежил имидж. Португалец заскочил в лондонский барбершоп Haks & Oscar и побрился почти под ноль.

У этого барбершопа турецкий стиль: есть восточные штуки для укладки и закуски на время ожидания. Стрижка стоит от 40 до 60 фунтов.

Фото сначала появилось в аккаунте барбера, который стриг Жозе, но быстро пропало. Только утаить новый образ Жозе не удалось: фото успели подхватить, и оно разлетелось по соцсетям.

«Тоттенхэму» отдыхать еще больше недели — вероятно, Моуринью немного обрастет к матчу против «Астон Виллы» 16 февраля.

Haks & Oscar находится на Кингз-роуд в районе Челси — буквально в 15 минутах ходьбы от «Стэмфорд Бридж». Перед сезоном-2006, когда Моур начинал свой третий сезон в «Челси», он тоже подстригся максимально коротко.

Источник: AFP 2020

«Сколько людей меняют стрижку в зависимости от погоды? Я постригся и по другой причине, потому что хочу заставить парней сделать то же самое. К тому же, было жарко. Тренируясь два раза в день, я не успеваю ухаживать за длинными волосами. Я также хочу подтолкнуть молодых игроков команды к тому, чтобы у них была нормальная стрижка, а не растафарианская. Что касается меня, то я сменил имидж. Возможно, мое лицо стало выглядеть более агрессивным, чтобы подготовиться к футболу, быть готовым к войне», — объяснил Жозе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c552f80dc13a27b40e0" data-vnd="5c552f80dc13a27b40e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c552f80dc13a27b40e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2013-м (второй заход в «Челси») Жозе вновь пришел на пресс-конференцию перед декабрем — самым интенсивным месяцем в АПЛ — с короткой стрижкой. «Как я постригся? Сам. Прямо на базе. Я сам решил это сделать. Попросил у Фернандо Торреса машинку и сам сделал это, глядя в зеркало. Неплохо. И дешево!».

Источник: AFP 2020

Самое интересное, что спустя год Моуринью подколол Пепа Гвардиолу, который облысел буквально за несколько лет: «Когда наслаждаешься тем, чем занимаешься по жизни, не теряешь волосы. Гвардиола лысый. Хосеп не получает удовольствия от футбола».

Уже в «МЮ» Жозе вновь показался перед журналистами с короткой стрижкой и вновь подколол Пепа: «Это моя привилегия. Я из тех парней, которые могут себе позволить так подстричься и через месяц обрасти заново. Большая честь, что я могу себе такое позволить».

Как вам Жозе с такой прической? Идет?

Источник: AFP 2020