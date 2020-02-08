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12:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Болонья» обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Болонья» одержала победу над «Ромой» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: Reuters

Игра в Риме завершилась победой гостей со счетом 3:2. Дубль в составе «Болоньи» оформил Муса Бэрроу (26-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Риккардо Орсолини (16-я). У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (72-я), а еще один мяч в собственные ворота забил защитник гостей Стефано Денсвил (22-я). На 80-й минуте с поля был удален полузащитник римлян Бриан Кристанте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Болонья» одержала третью победу подряд и поднялась на шестое место с 33 очками. «Рома», не сумев победить в третьем туре кряду, осталась пятой с 39 очками.

Следующий матч «Болонья» проведет 15 февраля дома с «Дженоа». «Рома» в этот же день сыграет на выезде с «Аталантой».

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Рома
2:3
Первый тайм: 1:2
Болонья
Футбол, Италия, Тур 237.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Паулу ФонсекаСиниша Михайлович
Голы
Стефано Денсвил22′
Риккардо Орсолини(Муса Барроу)16′
Генрих Мхитарян(Бруну Перес)72′
Муса Барроу(Стефано Денсвил)26′
Муса Барроу(Маттиас Сванберг)51′
Составы команд
13Пау Лопес
28Лукаш Скорупски
88′
6Крис Смоллинг
4Стефано Денсвил
11Александр Коларов
13Маттия Бани
59′
23Джанлука Манчини
14Такэхиро Томиясу
4Бриан Кристанте
80′
23Данилу Ларанжейра
77Генрих Мхитарян
21Роберто Сориано
8Диего Перотти
30Йерди Схаутен
55′
9Эдин Джеко
24Родриго Паласио
18Давиде Сантон
59′61′
32Маттиас Сванберг
38′73′
33Бруну Перес
85′
8Николас Домингес
21Жордан Верету
79′
7Риккардо Орсолини
83′
19Никола Калинич
17Андреас Сков Ольсен
17Дженгиз Юндер
57′
99Муса Барроу
86′
31Карлес Перес
26Муса Ювара
Статистика
2Желтые карточки4
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)12
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
11Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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