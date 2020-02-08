«Болонья» обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу

Игра в Риме завершилась победой гостей со счетом 3:2. Дубль в составе «Болоньи» оформил Муса Бэрроу (26-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Риккардо Орсолини (16-я). У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (72-я), а еще один мяч в собственные ворота забил защитник гостей Стефано Денсвил (22-я). На 80-й минуте с поля был удален полузащитник римлян Бриан Кристанте.