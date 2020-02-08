«Болонья» обыграла «Рому» в матче чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Болонья» одержала победу над «Ромой» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Болонья» одержала победу над «Ромой» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
Игра в Риме завершилась победой гостей со счетом 3:2. Дубль в составе «Болоньи» оформил Муса Бэрроу (26-я и 51-я минуты), еще один гол на счету Риккардо Орсолини (16-я). У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (72-я), а еще один мяч в собственные ворота забил защитник гостей Стефано Денсвил (22-я). На 80-й минуте с поля был удален полузащитник римлян Бриан Кристанте.
«Болонья» одержала третью победу подряд и поднялась на шестое место с 33 очками. «Рома», не сумев победить в третьем туре кряду, осталась пятой с 39 очками.
Следующий матч «Болонья» проведет 15 февраля дома с «Дженоа». «Рома» в этот же день сыграет на выезде с «Аталантой».
|Паулу Фонсека
|Синиша Михайлович
|Стефано Денсвил
|22′
|Риккардо Орсолини(Муса Барроу)
|16′
|Генрих Мхитарян(Бруну Перес)
|72′
|Муса Барроу(Стефано Денсвил)
|26′
|Муса Барроу(Маттиас Сванберг)
|51′
|13
|Пау Лопес
|28
|Лукаш Скорупски
88′
|6
|Крис Смоллинг
|4
|Стефано Денсвил
|11
|Александр Коларов
|13
|Маттия Бани
59′
|23
|Джанлука Манчини
|14
|Такэхиро Томиясу
|4
|Бриан Кристанте
80′
|23
|Данилу Ларанжейра
|77
|Генрих Мхитарян
|21
|Роберто Сориано
|8
|Диего Перотти
|30
|Йерди Схаутен
55′
|9
|Эдин Джеко
|24
|Родриго Паласио
|18
|Давиде Сантон
59′61′
|32
|Маттиас Сванберг
38′73′
|33
|Бруну Перес
85′
|8
|Николас Домингес
|21
|Жордан Верету
79′
|7
|Риккардо Орсолини
83′
|19
|Никола Калинич
|17
|Андреас Сков Ольсен
|17
|Дженгиз Юндер
57′
|99
|Муса Барроу
86′
|31
|Карлес Перес
|26
|Муса Ювара
|2
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)