Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом. Его зарплата почти вдвое больше, чем у Роналду

Так, первое место в этом рейтинге занял 32-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси . Аргентинец зарабатывает 8,3 млн евро в месяц (до вычета налогов).

Также в топ-5 вошли игроки «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает по 2,9 млн в месяц.