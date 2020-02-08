Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Леванте
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Падерборн
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Марсель
Тулуза
Футбол. Зарубежный
20:00
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Гранада
Футбол. Зарубежный
7.02
Алавес
Эйбар
21
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10:03 (мск), источник: Sport24

Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом. Его зарплата почти вдвое больше, чем у Роналду

Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков мира.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Так, первое место в этом рейтинге занял 32-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает 8,3 млн евро в месяц (до вычета налогов).

На втором месте — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (4,5 млн), на третьем — форвард «ПСЖ» Неймар (3 млн).

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в топ-5 вошли игроки «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает по 2,9 млн в месяц.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена тренера «Зенита» оголила грудь: откровенные фото в диких условиях
«Что вы лезете в душу?» СМИ сообщили о попытке известной гимнастки покончить с собой
Валиева выиграла ЧР и превзошла Медведеву, Загитову и Трусову
А. Емельяненко: За что посадили? Выпил вина и спел «Сектор Газа»
«Рейнджерс» проиграли «Баффало» в НХЛ, Панарин отдал голевой пас
Чемпион мира по футболу назвал «Барселону» «клубом клоунов»
Раскол в «Челси»: Лэмпард просит нового вратаря
«Химки» ярче красной звезды: обзор матча с «Црвеной Звездой»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь