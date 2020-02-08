Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом. Его зарплата почти вдвое больше, чем у Роналду
Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков мира.
Французское издание L’Equipe опубликовало список самых высокооплачиваемых игроков мира.
Так, первое место в этом рейтинге занял 32-летний капитан «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает 8,3 млн евро в месяц (до вычета налогов).
На втором месте — нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (4,5 млн), на третьем — форвард «ПСЖ» Неймар (3 млн).
Также в топ-5 вошли игроки «Барселоны» Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает по 2,9 млн в месяц.