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13:38 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Окжетпеса» подвел итоги второго УТС в Турции

Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович поделился своим мнением о прошедшем втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

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«В первую очередь хочется сказать спасибо ребятам за проделанную работу. Все, что мы планировали на этих сборах, выполнили в полном объеме. Сыграв три контрольных матча с достаточно интересными соперниками, увидели в каком состоянии наша команда, понимаем свой уровень готовности на данный момент и какие позиции требуют усиления», — приводит слова 39-летнего казахстанского специалиста пресс-служба клуба.

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Сезон 2019 года «Окжетпес» завершил на седьмом месте.

В межсезонье клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем, а также Санатом Жумахановым, Алтынбеком Сапаровым, Ярославом Багинским, Русланом Абжановым, Артемом Дмитриевым, Пламеном Димовым, Дарко Зоричем и Миланом Стояновичем.

Из новичков состав кокшетаусцев пополнили Алексей Гаврилович («Динамо», Минск), Жоан Мартинс («Тараз»), Даниил Чертов, Талгат Кусяпов («Астана»), Марко Обрадович («Торпедо», Жодино), Исламнур Абдулавов («Атырау»).

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