Тренер «Окжетпеса» подвел итоги второго УТС в Турции

«В первую очередь хочется сказать спасибо ребятам за проделанную работу. Все, что мы планировали на этих сборах, выполнили в полном объеме. Сыграв три контрольных матча с достаточно интересными соперниками, увидели в каком состоянии наша команда, понимаем свой уровень готовности на данный момент и какие позиции требуют усиления», — приводит слова 39-летнего казахстанского специалиста пресс-служба клуба.