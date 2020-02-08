Тренер «Окжетпеса» подвел итоги второго УТС в Турции
Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович поделился своим мнением о прошедшем втором
Главный тренер «Окжетпеса» Андрей Карпович поделился своим мнением о прошедшем втором
«В первую очередь хочется сказать спасибо ребятам за проделанную работу. Все, что мы планировали на этих сборах, выполнили в полном объеме. Сыграв три контрольных матча с достаточно интересными соперниками, увидели в каком состоянии наша команда, понимаем свой уровень готовности на данный момент и какие позиции требуют усиления», — приводит слова 39-летнего казахстанского специалиста
Сезон 2019 года «Окжетпес» завершил на седьмом месте.
В межсезонье клуб продлил контракт с главным тренером Андреем Карповичем, а также Санатом Жумахановым, Алтынбеком Сапаровым, Ярославом Багинским, Русланом Абжановым, Артемом Дмитриевым, Пламеном Димовым, Дарко Зоричем и Миланом Стояновичем.
Из новичков состав кокшетаусцев пополнили Алексей Гаврилович («Динамо», Минск), Жоан Мартинс («Тараз»), Даниил Чертов, Талгат Кусяпов («Астана»), Марко Обрадович («Торпедо», Жодино), Исламнур Абдулавов («Атырау»).