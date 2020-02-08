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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» продлил контракт с поигравшим в Европе казахстанским футболистом

26-летний полузащитник Еркебулан Нургалиев продолжит выступать за карагандинский «Шахтер», сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение рассчитано до конца года.

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В минувшем сезоне Нургалиев в составе «горняков» провел 28 матчей в премьер-Лиге, забил четыре гола и записал на свой счет четыре голевые передачи. Общее количество игрового времени составило 2065 минут.

Нургалиев карьеру начинал в 2009 году в составе «Спартака» (Семей). В Казахстане также играл за «Иртыш», «Алтай», «Окжетпес», «Акжайык». За рубежом выступал за болгарский клуб «Верея», проведя восемь игр в 2017 году. Также на счету имеет три игры за юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

Отметим, сезон 2019 года «Шахтер» завершил на девятом месте. По окончании чемпионата клуб расстался с болгарским тренером Николаем Костовым. Его место впоследствии занял украинец Вячеслав Грозный.

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