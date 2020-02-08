«Шахтер» продлил контракт с поигравшим в Европе казахстанским футболистом

В минувшем сезоне Нургалиев в составе «горняков» провел 28 матчей в премьер-Лиге, забил четыре гола и записал на свой счет четыре голевые передачи. Общее количество игрового времени составило 2065 минут.

Нургалиев карьеру начинал в 2009 году в составе «Спартака» (Семей). В Казахстане также играл за «Иртыш», «Алтай», «Окжетпес», «Акжайык». За рубежом выступал за болгарский клуб «Верея», проведя восемь игр в 2017 году. Также на счету имеет три игры за юношескую сборную Казахстана до 19 лет.