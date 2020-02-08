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14:18 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Исламхана подписал рекордсмена сборной Венгрии

Капитан сборной Венгрии Балаш Джуджак на правах свободного агента перешел в «Аль-Айн», за который выступает казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан, передает корреспондент Vesti.kz.

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В новом клубе Джуджак будет носить десятый номер. Ранее в чемпионате ОАЭ полузащитник выступал за «Аль-Иттихад Кальбу», за который забил три гола с пенальти и отдал четыре ассиста, и за «Аль-Вахду».

Также в карьере 33-летнего Джуджака были турецкий «Бурсаспор», российские «Динамо» (Москва) и «Анжи», голландский ПСВ и венгерский «Дебрецен». В составе сборной он выступал на Евро-2016. За национальную команду Джуджак забил 21 гол в 108 матчах и вместе с вратарем Габором Кираем удерживает рекорд по количеству игр.

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Напомним, что в «Аль-Айн» Исламхан перешел 31 января, подписав контракт до конца сезона. В дебютном матче за новый клуб против «Аль-Васла» (5:0) капитан сборной Казахстана вышел на замену и отдал голевую передачу, а во второй игре против «Шарджи» (1:1) появился на поле сразу после перерыва.

В следующем матче «Аль-Айн» 11 февраля в рамках Лиги чемпионов Азии примет дома иранский «Сепахан». Начало игры — в 20:50 по времени Нур-Султана.

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