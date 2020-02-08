Участник Лиги Европы от Казахстана взял на просмотр экс-игрока «Кайрата»

Сегодня, 8 февраля, он сыграет в товарищеском матче против белорусской «Городеи».

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Ранее 25-летний хавбек проходил просмотр в «Шахтере».

В 2019 году Парагульков на правах аренды выступал за «Иртыш» и провел 24 матча. Права на игрока принадлежали «Кайрату», который он покинул после окончания сезона. Также в карьере полузащитника был семейский «Спартак».

В марте 2018 года Парагульков провел два мата за сборную Казахстана, выйдя в товарищеских играх с Венгрией (3:0) и Болгарией (1:2).