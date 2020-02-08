Участник Лиги Европы от Казахстана взял на просмотр экс-игрока «Кайрата»
Полузащитник Магомед Парагульгов прибыл на просмотр в «Кайсар», сообщает
Полузащитник Магомед Парагульгов прибыл на просмотр в «Кайсар», сообщает
Сегодня, 8 февраля, он сыграет в товарищеском матче против белорусской «Городеи».
Ранее 25-летний хавбек проходил просмотр в «Шахтере».
В 2019 году Парагульков на правах аренды выступал за «Иртыш» и провел 24 матча. Права на игрока принадлежали «Кайрату», который он покинул после окончания сезона. Также в карьере полузащитника был семейский «Спартак».
В марте 2018 года Парагульков провел два мата за сборную Казахстана, выйдя в товарищеских играх с Венгрией (3:0) и Болгарией (1:2).
Отметим, что «Кайсар» в 2019 году завоевал Кубок Казахстана и в новом сезоне дебютирует в Лиге Европы.