«Астана» проиграла в последнем матче на турнире в Португалии
Футболисты «Астаны» потерпели поражение от шведского «Хеккена» в последнем матче на турнире «Атлантик Кап» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» потерпели поражение от шведского «Хеккена» в последнем матче на турнире «Атлантик Кап» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 1:2. На голы Лео Бенгтссона на 38-й минуте и Яссе Туоминена на 66-й «Астана» смогла ответить лишь мячом 20-летнего Султана Сагнаева на 78-й. При этом с 44-й минуты казахстанский клуб играл в меньшинстве — за вторую желтую за пять минут был удален Иван Маевский.
В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз стала чемпионом КПЛ, а «Хеккен» занял шестое место в своем чемпионате. Ранее на «Атлантик Кап» казахстанский клуб встречался с двумя датскими клубами, победив «Брондбю» (2:1) и проиграв «Копенгагену» (0:1).