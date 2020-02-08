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20:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» проиграла в последнем матче на турнире в Португалии

Футболисты «Астаны» потерпели поражение от шведского «Хеккена» в последнем матче на турнире «Атлантик Кап» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 1:2. На голы Лео Бенгтссона на 38-й минуте и Яссе Туоминена на 66-й «Астана» смогла ответить лишь мячом 20-летнего Султана Сагнаева на 78-й. При этом с 44-й минуты казахстанский клуб играл в меньшинстве — за вторую желтую за пять минут был удален Иван Маевский.

В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз стала чемпионом КПЛ, а «Хеккен» занял шестое место в своем чемпионате. Ранее на «Атлантик Кап» казахстанский клуб встречался с двумя датскими клубами, победив «Брондбю» (2:1) и проиграв «Копенгагену» (0:1).

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