«Астана» проиграла в последнем матче на турнире в Португалии

Игра завершилась со счетом 1:2. На голы Лео Бенгтссона на 38-й минуте и Яссе Туоминена на 66-й «Астана» смогла ответить лишь мячом 20-летнего Султана Сагнаева на 78-й. При этом с 44-й минуты казахстанский клуб играл в меньшинстве — за вторую желтую за пять минут был удален Иван Маевский.