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23:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Футболисты леверкузенского «Байера» переиграли дортмундскую «Боруссию» в матче 21-го тура чемпионата Германии, в котором команды забили на двоих семь мячей.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Кевин Фолланд (20-я и 43-я минуты), также отличились Леон Бэйли (81) и Ларс Бендер (82). У «Боруссии» мячи забили Матс Хуммельс (22), Эмре Джан (33) и Рафаэл Геррейру (65).

«Байер» набрал 37 очков и вышел на пятое место в таблице бундеслиги, отставая от лидирующей мюнхенской «Баварии» на 5 баллов. «Боруссия» (39 очков) оборвала свою 3-матчевую победную серию и остается на третьей строчке.

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Байер
4:3
Первый тайм: 2:2
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 218.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)BayArena
Главные тренеры
Петер БосЛюсьен Фавр
Голы
Кевин Фолланд(Надим Амири)20′
Матс Хуммельс(Джейдон Санчо)22′
Кевин Фолланд(Джонатан Та)43′
Эмре Джан33′
Леон Бэйли81′
Рафаэл Геррейру(Ашраф Хакими)64′
Ларс Бендер(Дэйли Синкгравен)82′
Составы команд
1Лукас Храдецки
1Роман Бюрки
4Джонатан Та
2Дан-Аксель Загаду
5Свен Бендер
5Ашраф Хакими
12Эдмонд Тапсоба
15Матс Хуммельс
22Дэйли Синкгравен
7Джейдон Санчо
8Ларс Бендер
35′
13Рафаэл Геррейру
39′
29Кай Хаверц
28Аксель Витсель
31Кевин Фолланд
66′
17Эрлин Бреут Холанн
11Надим Амири
89′
16Мануэль Аканджи
86′
6Александр Драгович
23Торган Азар
38Карим Беллараби
45′
19Юлиан Брандт
45′
23Митчелл Вайзер
32Джованни Рейна
19Мусса Диаби
71′
27Эмре Джан
87′
9Леон Бэйли
10Марио Гетце
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые7
9Фолы11
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяМаркус Шмидт(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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