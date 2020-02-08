«Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Леверкузене на «Бай-Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Кевин Фолланд (20-я и 43-я минуты), также отличились Леон Бэйли (81) и Ларс Бендер (82). У «Боруссии» мячи забили Матс Хуммельс (22), Эмре Джан (33) и Рафаэл Геррейру (65).
«Байер» набрал 37 очков и вышел на пятое место в таблице бундеслиги, отставая от лидирующей мюнхенской «Баварии» на 5 баллов. «Боруссия» (39 очков) оборвала свою 3-матчевую победную серию и остается на третьей строчке.