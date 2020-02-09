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00:35 (мск), источник: ТАСС

«Монако» в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Франции против «Амьена»

ТАСС, 9 февраля. «Монако» со счетом 2:1 обыграл «Амьен» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (85-я минута) и Ислам Слимани (90+3). У хозяев отличился Серу Гирасси (9).

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями, получив желтую карточку на 70-й минуте.

«Амьен» не может одержать победу в чемпионате на протяжении 12 матчей подряд, в последний раз клуб побеждал 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).

В турнирной таблице «Монако» идет на пятом месте, набрав 35 очков. «Амьен» занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 20 очков. В следующем туре «Монако» примет «Монпелье» 14 февраля, «Амьен» днем позднее дома сыграет с ПСЖ.

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29 ноября 2019© Ньюстюб
Амьен
1:2
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Франция, Тур 248.02.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Stade de la Licorne
Главные тренеры
Лука ЭлснерРоберт Морено
Голы
Серу Гирасси9′
Виссам Бен Йеддер85′
Ислам Слимани90+3′
Составы команд
1Режис Гюртнер
40Бенжамен Леком
3Артуро Калабрези
39Беньямин Хенрикс
12Бакай Дибасси
2Фоде Балло-Туре
4Николас Опоку
3Гильермо Марипан
27Орельен Шеджу
32Бенуа Бадиашиле
11Хуан Ферней Отеро
17Александр Головин
70′
9Серу Гирасси
9Виссам Бен Йеддер
17Алексис Блен
8Адриэн Силва
66′
28Фуссени Диабате
42′63′
22Юссуф Фофана
20Стивен Мендоса
14Кейта Бальде
58′
10Гаэль Какюта
84′
20Ислам Слимани
29Кантен Корнетт
10Стеван Йоветич
83′88′
6Тома Монкондюи
74′
4Сеск Фабрегас
8Бонгани Зунгу
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяОливье Тюаль(Франция)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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