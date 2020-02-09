«Монако» в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Франции против «Амьена»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (85-я минута) и Ислам Слимани (90+3). У хозяев отличился Серу Гирасси (9).

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями, получив желтую карточку на 70-й минуте.

«Амьен» не может одержать победу в чемпионате на протяжении 12 матчей подряд, в последний раз клуб побеждал 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).