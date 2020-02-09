«Монако» в добавленное время вырвал победу в матче чемпионата Франции против «Амьена»
ТАСС, 9 февраля. «Монако» со счетом 2:1 обыграл «Амьен» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 9 февраля. «Монако» со счетом 2:1 обыграл «Амьен» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Франции по футболу.
В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (85-я минута) и Ислам Слимани (90+3). У хозяев отличился Серу Гирасси (9).
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин провел на поле весь матч и не сумел отметиться результативными действиями, получив желтую карточку на 70-й минуте.
«Амьен» не может одержать победу в чемпионате на протяжении 12 матчей подряд, в последний раз клуб побеждал 2 ноября 2019 года в домашнем матче против «Бреста» (1:0).
В турнирной таблице «Монако» идет на пятом месте, набрав 35 очков. «Амьен» занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 20 очков. В следующем туре «Монако» примет «Монпелье» 14 февраля, «Амьен» днем позднее дома сыграет с ПСЖ.
|Лука Элснер
|Роберт Морено
|Серу Гирасси
|9′
|Виссам Бен Йеддер
|85′
|Ислам Слимани
|90+3′
|1
|Режис Гюртнер
|40
|Бенжамен Леком
|3
|Артуро Калабрези
|39
|Беньямин Хенрикс
|12
|Бакай Дибасси
|2
|Фоде Балло-Туре
|4
|Николас Опоку
|3
|Гильермо Марипан
|27
|Орельен Шеджу
|32
|Бенуа Бадиашиле
|11
|Хуан Ферней Отеро
|17
|Александр Головин
70′
|9
|Серу Гирасси
|9
|Виссам Бен Йеддер
|17
|Алексис Блен
|8
|Адриэн Силва
66′
|28
|Фуссени Диабате
42′63′
|22
|Юссуф Фофана
|20
|Стивен Мендоса
|14
|Кейта Бальде
58′
|10
|Гаэль Какюта
84′
|20
|Ислам Слимани
|29
|Кантен Корнетт
|10
|Стеван Йоветич
83′88′
|6
|Тома Монкондюи
74′
|4
|Сеск Фабрегас
|8
|Бонгани Зунгу
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Оливье Тюаль(Франция)