«Верона» обыграла «Ювентус» и довела серию без поражений в чемпионате Италии до 8 матчей

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Фабио Борини (76-я минута) и Джампаоло Паццини (86, с пенальти). У проигравших отличился Криштиану Роналду (65). Роналду забивает в десятом матче чемпионата подряд, что является лучшим показателем в истории «Ювентуса». Предыдущее достижение принадлежало французу Давиду Трезеге, он забивал в девяти играх подряд.

Фоторепортаж Главные провалы и неудачи в карьере Роналду

«Верона» продлила серию без поражений до восьми матчей в чемпионате, в последний раз клуб проигрывал 7 декабря 2019 года в гостевом матче против «Аталанты» (2:3).

В турнирной таблице «Верона» поднялась на шестое место, набрав 34 очка. «Ювентус» лидирует в первенстве, имея в активе 54 очка. «Интер», идущий на втором месте (51 очко после 22 матчей), в воскресенье может сравняться с «Ювентусом» в турнирной таблице, если обыграет «Милан».