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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Верона» обыграла «Ювентус» и довела серию без поражений в чемпионате Италии до 8 матчей

ТАСС, 9 февраля. «Верона» со счетом 2:1 обыграла «Ювентус» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей забитыми мячами отметились Фабио Борини (76-я минута) и Джампаоло Паццини (86, с пенальти). У проигравших отличился Криштиану Роналду (65). Роналду забивает в десятом матче чемпионата подряд, что является лучшим показателем в истории «Ювентуса». Предыдущее достижение принадлежало французу Давиду Трезеге, он забивал в девяти играх подряд.

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«Верона» продлила серию без поражений до восьми матчей в чемпионате, в последний раз клуб проигрывал 7 декабря 2019 года в гостевом матче против «Аталанты» (2:3).

В турнирной таблице «Верона» поднялась на шестое место, набрав 34 очка. «Ювентус» лидирует в первенстве, имея в активе 54 очка. «Интер», идущий на втором месте (51 очко после 22 матчей), в воскресенье может сравняться с «Ювентусом» в турнирной таблице, если обыграет «Милан».

В следующем туре «Верона» в гостях сыграет с «Удинезе» 16 февраля. «Ювентус» в этот же день примет «Брешию».

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30 июля 2019© Ньюстюб
Верона
2:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 238.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричМаурицио Сарри
Голы
Фабио Борини76′
Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)65′
Джампаоло Паццини86′
Составы команд
1Марко Сильвестри
1Войчех Щенсны
5Давиде Фараони
4Маттейс де Лигт
13Амир Ррахмани
12Алекс Сандру
20′
21Корай Гюнтер
19Леонардо Бонуччи
85′
24Мараш Кумбулла
5Миралем Пьянич
32Маттео Пессина
41′
25Адриен Рабьо
34Софьян Амрабат
7Криштиану Роналду
16Фабио Борини
16Хуан Куадрадо
4Мигел Велозу
58′
30Родриго Бентанкур
82′
14Валерио Верре
2Маттиа Де Шильо
20Маттиа Дзакканьи
69′
11Дуглас Коста
72′
11Джампаоло Паццини
8Аарон Рэмси
88Дарко Лазович
39′79′
21Гонсало Игуаин
59′
23Федерико Димарко
10Пауло Дибала
75′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
11Фолы18
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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