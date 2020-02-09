«Верона» обыграла «Ювентус» и довела серию без поражений в чемпионате Италии до 8 матчей
ТАСС, 9 февраля. «Верона» со счетом 2:1 обыграла «Ювентус» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 9 февраля. «Верона» со счетом 2:1 обыграла «Ювентус» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Фабио Борини (76-я минута) и Джампаоло Паццини (86, с пенальти). У проигравших отличился Криштиану Роналду (65). Роналду забивает в десятом матче чемпионата подряд, что является лучшим показателем в истории «Ювентуса». Предыдущее достижение принадлежало французу Давиду Трезеге, он забивал в девяти играх подряд.
В турнирной таблице «Верона» поднялась на шестое место, набрав 34 очка. «Ювентус» лидирует в первенстве, имея в активе 54 очка. «Интер», идущий на втором месте (51 очко после 22 матчей), в воскресенье может сравняться с «Ювентусом» в турнирной таблице, если обыграет «Милан».
В следующем туре «Верона» в гостях сыграет с «Удинезе» 16 февраля. «Ювентус» в этот же день примет «Брешию».
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
|Фабио Борини
|76′
|Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)
|65′
|Джампаоло Паццини
|86′
|1
|Марко Сильвестри
|1
|Войчех Щенсны
|5
|Давиде Фараони
|4
|Маттейс де Лигт
|13
|Амир Ррахмани
|12
|Алекс Сандру
20′
|21
|Корай Гюнтер
|19
|Леонардо Бонуччи
85′
|24
|Мараш Кумбулла
|5
|Миралем Пьянич
|32
|Маттео Пессина
41′
|25
|Адриен Рабьо
|34
|Софьян Амрабат
|7
|Криштиану Роналду
|16
|Фабио Борини
|16
|Хуан Куадрадо
|4
|Мигел Велозу
58′
|30
|Родриго Бентанкур
82′
|14
|Валерио Верре
|2
|Маттиа Де Шильо
|20
|Маттиа Дзакканьи
69′
|11
|Дуглас Коста
72′
|11
|Джампаоло Паццини
|8
|Аарон Рэмси
|88
|Дарко Лазович
39′79′
|21
|Гонсало Игуаин
59′
|23
|Федерико Димарко
|10
|Пауло Дибала
75′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)