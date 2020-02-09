Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Мальорка
Футбол. Зарубежный
14:30
СПАЛ
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
8.02
Атлетико
Гранада
10
Футбол. Зарубежный
8.02
Верона
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
8.02
Дижон
Нант
33
Футбол. Зарубежный
8.02
Ренн
Брест
00
Футбол. Зарубежный
8.02
Амьен
Монако
12
Футбол. Зарубежный
8.02
Метц
Бордо
12
Футбол. Зарубежный
8.02
Ницца
Ним
13
Футбол. Зарубежный
8.02
Брайтон & Хоув
Уотфорд
11
Футбол. Зарубежный
8.02
Байер
Боруссия Д
43
Футбол. Зарубежный
8.02
Вальядолид
Вильярреал
11
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
09:57 (мск), источник: Sport24

Роналду побил очередной рекорд «Ювентуса». Но этого не хватило даже для ничьей с «Вероной»

В случае победы в миланском дерби «Интер» вернет себе первое место.

Наверх

То, что вытворяет Роналду в Серии А в этом году, — это нечто невероятное. В прошлом сезоне казалось, что в силу возраста и закрытости лиги Криштиану уже не будет выбивать по 50 голов за сезон. Но после возобновления чемпионата португалец забивает уже в 10-й игре подряд. Очередной гол — в ворота «Вероны». И это шедевр. Игра на рывке, поставленный корпус, серия финтов и бильярдный удар в дальний. Не верится, что этому мужчине 35.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у Роналду 51 очко по гол+пас (41+10) в 51 матче Серии А. Гений.

Криштиану побил рекорд Давида Трезеге, который забивал за «Ювентус» в девяти матчах подряд. КриРо отличился в 10-м. 11-й сезон подряд Роналду забивает не менее 20 мячей в национальном чемпионате.

Этот матч был бы бенефисом португальца, если бы не характер «Вероны». На 76-й минуте Фабио Борини сравнял счет, а на 85-й арбитр Давиде Масса назначил пенальти в ворота «Юве» после двух минут просмотра VAR. Бонуччи сыграл рукой, а еще один 35-летний ветеран — Джампаоло Паццини — с 11 метров отправил мяч в сетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Просто посмотрите, что творилось на трибунах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, на 21-й минуте судья отменил гол «Вероны». И тоже при помощи VAR.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Верона» поднялась в зону Лиги Европы, а «Ювентус» в случае победы «Интера» над «Миланом» упустит первую строчку в таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Фоторепортаж
Как живет Криштиану Роналду в ТуринеКак живет Криштиану Роналду в Турине
Читайте также
Верона
2:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 238.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Главные тренеры
Иван ЮричМаурицио Сарри
Голы
Фабио Борини76′
Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)65′
Джампаоло Паццини86′
Составы команд
1Марко Сильвестри
1Войчех Щенсны
5Давиде Фараони
4Маттейс де Лигт
13Амир Ррахмани
12Алекс Сандру
20′
21Корай Гюнтер
19Леонардо Бонуччи
85′
24Мараш Кумбулла
5Миралем Пьянич
32Маттео Пессина
41′
25Адриен Рабьо
34Софьян Амрабат
7Криштиану Роналду
16Фабио Борини
16Хуан Куадрадо
4Мигел Велозу
58′
30Родриго Бентанкур
82′
14Валерио Верре
2Маттиа Де Шильо
20Маттиа Дзакканьи
69′
11Дуглас Коста
72′
11Джампаоло Паццини
8Аарон Рэмси
88Дарко Лазович
39′79′
21Гонсало Игуаин
59′
23Федерико Димарко
10Пауло Дибала
75′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)15
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
11Фолы18
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Верона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена тренера «Зенита» оголила грудь: откровенные фото в диких условиях
«Что вы лезете в душу?» СМИ сообщили о попытке известной гимнастки покончить с собой
От Овечкина ждали юбилея, а он пережил позор
Cборная России вышла в финальную часть Кубка Федерации
Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку своим голом (видео)
Японская фигуристка сместила Загитову с вершины рейтинга ISU
ЦСКА забил три гола в товарищеском матче на сборе в Испании
19 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» в игре с «Питтсбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь