Роналду побил очередной рекорд «Ювентуса». Но этого не хватило даже для ничьей с «Вероной»
В случае победы в миланском дерби «Интер» вернет себе первое место.
В случае победы в миланском дерби «Интер» вернет себе первое место.
То, что вытворяет Роналду в Серии А в этом году, — это нечто невероятное. В прошлом сезоне казалось, что в силу возраста и закрытости лиги Криштиану уже не будет выбивать по 50 голов за сезон. Но после возобновления чемпионата португалец забивает уже в 10-й игре подряд. Очередной гол — в ворота «Вероны». И это шедевр. Игра на рывке, поставленный корпус, серия финтов и бильярдный удар в дальний. Не верится, что этому мужчине 35.
Теперь у Роналду 51 очко по гол+пас (41+10) в 51 матче Серии А. Гений.
Криштиану побил рекорд Давида Трезеге, который забивал за «Ювентус» в девяти матчах подряд. КриРо отличился в 10-м. 11-й сезон подряд Роналду забивает не менее 20 мячей в национальном чемпионате.
Этот матч был бы бенефисом португальца, если бы не характер «Вероны». На 76-й минуте Фабио Борини сравнял счет, а на 85-й арбитр Давиде Масса назначил пенальти в ворота «Юве» после двух минут просмотра VAR. Бонуччи сыграл рукой, а еще один 35-летний ветеран — Джампаоло Паццини — с 11 метров отправил мяч в сетку.
Просто посмотрите, что творилось на трибунах.
Кстати, на 21-й минуте судья отменил гол «Вероны». И тоже при помощи VAR.
«Верона» поднялась в зону Лиги Европы, а «Ювентус» в случае победы «Интера» над «Миланом» упустит первую строчку в таблице.
|Иван Юрич
|Маурицио Сарри
|Фабио Борини
|76′
|Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)
|65′
|Джампаоло Паццини
|86′
|1
|Марко Сильвестри
|1
|Войчех Щенсны
|5
|Давиде Фараони
|4
|Маттейс де Лигт
|13
|Амир Ррахмани
|12
|Алекс Сандру
20′
|21
|Корай Гюнтер
|19
|Леонардо Бонуччи
85′
|24
|Мараш Кумбулла
|5
|Миралем Пьянич
|32
|Маттео Пессина
41′
|25
|Адриен Рабьо
|34
|Софьян Амрабат
|7
|Криштиану Роналду
|16
|Фабио Борини
|16
|Хуан Куадрадо
|4
|Мигел Велозу
58′
|30
|Родриго Бентанкур
82′
|14
|Валерио Верре
|2
|Маттиа Де Шильо
|20
|Маттиа Дзакканьи
69′
|11
|Дуглас Коста
72′
|11
|Джампаоло Паццини
|8
|Аарон Рэмси
|88
|Дарко Лазович
39′79′
|21
|Гонсало Игуаин
59′
|23
|Федерико Димарко
|10
|Пауло Дибала
75′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)