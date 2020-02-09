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09:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Порту» прервал 16-матчевую победную серию «Бенфики»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли на своем поле «Бенфику» в рамках 20-го тура чемпионата Португалии, оборвав победную серию лиссабонской команды в примейре на отметке в 16 матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Сержиу Оливейра (10-я минута) и Алекс Теллес с пенальти (38), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Рубен Диаш (44). У «Бенфики» оба мяча забил Карлос Винисиус (18 и 50).

«Порту» выиграл третий матч кряду, набрал 50 очков и теперь отстает от лидирующей в таблице примейры «Бенфики» на 4 балла. Лиссабонцы потерпели второе поражение в нынешнем сезоне в рамках чемпионата страны.

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