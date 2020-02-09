«Порту» прервал 16-матчевую победную серию «Бенфики»

Встреча, прошедшая в субботу в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У победителей отличились Сержиу Оливейра (10-я минута) и Алекс Теллес с пенальти (38), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок гостей Рубен Диаш (44). У «Бенфики» оба мяча забил Карлос Винисиус (18 и 50).