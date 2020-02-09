Георгий Жуков с победы дебютировал за польский клуб
Футбольный клуб «Висла» провел матч чемпионата Польши против «Ягеллонии», передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Висла» провел матч чемпионата Польши против «Ягеллонии», передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.
Казахстанский футболист Георгий Жуков дебютировал за «Вислу» в официальном матче. Полузащитник сборной Казахстана вышел в стартовом составе. При этом он провел на поле все время.
В чемпионате Польши клуб Жукова занимает 15-е место.
Напомним, о переходе 25-летнего казахстанца «Висла» объявила в конце ноября.