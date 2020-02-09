Георгий Жуков с победы дебютировал за польский клуб

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.

Казахстанский футболист Георгий Жуков дебютировал за «Вислу» в официальном матче. Полузащитник сборной Казахстана вышел в стартовом составе. При этом он провел на поле все время.