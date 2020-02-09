Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол
Мальорка
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
20:00
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
10:03 (мск), источник: Vesti.kz

Георгий Жуков с победы дебютировал за польский клуб

Футбольный клуб «Висла» провел матч чемпионата Польши против «Ягеллонии», передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу клуба из Кракова. Голами отметились Алон Тургеман, Камил Войтковски, Александер Букса.

Казахстанский футболист Георгий Жуков дебютировал за «Вислу» в официальном матче. Полузащитник сборной Казахстана вышел в стартовом составе. При этом он провел на поле все время.

В чемпионате Польши клуб Жукова занимает 15-е место.

Напомним, о переходе 25-летнего казахстанца «Висла» объявила в конце ноября.

Висла Кр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ягеллония
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Зидан попал в ДТП у базы "Реала"
От Овечкина ждали юбилея, а он пережил позор
Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира
Ковальчук поднял на уши хоккейную Мекку своим голом (видео)
Овечкин и другие звезды всё-таки приедут на Олимпиаду?
Девушка из СССР доминирует в UFC. Не оставила сопернице шансов
Свечников принес «Каролине» победу над «Вегасом» в матче НХЛ
19 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» в игре с «Питтсбургом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь