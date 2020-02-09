Обвалилась крыша на «Астана Арене»
Часть крыши спортивного комплекса «Астана Арена» провалилась под тяжестью снега, передает Tengrinews.kz.
Часть крыши спортивного комплекса «Астана Арена» провалилась под тяжестью снега, передает Tengrinews.kz.
Жительница столицы Джамиля Акмолдаева опубликовала в группе «Астана — Что? Где? Когда?» видео из здания спортивного комплекса. Девушка тренировалась в здании и в этот момент, по ее словам, обрушилась часть крыши. В результате в помещении оказалось много снега.
«Нас чуть не убило только что на тренировке. Под тяжестью снега, обрушилась часть крыши на Astana Arena. Бег становится опасным для жизни», — написала Акмолдаева.
Директор спортивного комплекса Дмитрий Антоничев сообщил, что инцидент произошел сегодня, января, в 8 утра. «Произошло небольшое обрушение
Он объяснил, что причиной этого стали обильные снегопады и дождь. «Сейчас же снегопады, а эти плитки стоят на самом краю, и снег который с крыши был он должен был упасть сам, но пошел дождь и поэтому масса снега стала намного тяжелее и не могла самостоятельно сойти», — рассказал директор спорткомплекса.
В настоящее время на «Астана-Арене» производятся ремонтные работы и смена покрытия футбольного поля.