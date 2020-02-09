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13:47 (мск), источник: Vesti.kz

Обвалилась крыша на «Астана Арене»

Часть крыши спортивного комплекса «Астана Арена» провалилась под тяжестью снега, передает Tengrinews.kz.

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Источник: Reuters

Жительница столицы Джамиля Акмолдаева опубликовала в группе «Астана — Что? Где? Когда?» видео из здания спортивного комплекса. Девушка тренировалась в здании и в этот момент, по ее словам, обрушилась часть крыши. В результате в помещении оказалось много снега.

«Нас чуть не убило только что на тренировке. Под тяжестью снега, обрушилась часть крыши на Astana Arena. Бег становится опасным для жизни», — написала Акмолдаева.

Директор спортивного комплекса Дмитрий Антоничев сообщил, что инцидент произошел сегодня, января, в 8 утра. «Произошло небольшое обрушение трех-четырех поликарбонатных плиток. Сама крыша, несущие конструкции не пострадали. Жертв и пострадавших нет. Ущерба как такового тоже нет. Они выпали под давлением снега, мы сейчас уже поднимаем эти плиты и к 16:00 должны закончить», — сообщил Антоничев.

Он объяснил, что причиной этого стали обильные снегопады и дождь. «Сейчас же снегопады, а эти плитки стоят на самом краю, и снег который с крыши был он должен был упасть сам, но пошел дождь и поэтому масса снега стала намного тяжелее и не могла самостоятельно сойти», — рассказал директор спорткомплекса.

В настоящее время на «Астана-Арене» производятся ремонтные работы и смена покрытия футбольного поля.

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