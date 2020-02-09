Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили из-за непогоды
ТАСС, 9 февраля. Воскресный матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» отложен на неопределенный срок
ТАСС, 9 февраля. Воскресный матч 26-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Вест Хэмом» отложен на неопределенный срок
Отмечается, что игра отложена в интересах безопасности болельщиков и обслуживающего персонала.
«Манчестер Сити» занимает второе место в английском чемпионате, «Вест Хэм» находится в зоне вылета — на 18-й позиции.
Ранее в воскресенье по этой же причине перенесли матч чемпионата Германии «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Кёльн».