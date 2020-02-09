Билек подвел итоги первого сбора с «Астаной» и сделал заявление о составе

Источник: AP 2020

— У нас были шансы забить больше мячей, реализуй их, результат был бы иной. Перцух и Малый сыграли во всех матчах по 90 минут, чувствовалось, что они устали. Надеюсь, что травмированные футболисты, на втором сборе уже смогут участвовать в матчах и мы сможем распределять нагрузку.

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— Команда во втором тайме перестроилась на игру в два нападающих. Можно ли ждать и дальше использование этого построения?

— Я хотел видеть Янгу и Каримова, поэтому мы изменили схему. Возможно мы и дальше будем использовать что-то похожее.

— Это был последний матч сбора. Довольны ли вы работой, проделанной в Португалии?

— Мы выполнили всю работу, что планировали, получили игровую практику, поэтому я доволен тем, как прошел сбор. Некоторые футболисты из-за различного рода повреждений не смогли сыграть, но в целом сбор прошел по плану.

— В матче против «Хеккена» отличился Султан Сагнаев. Довольны ли вы его игрой?

— Я доволен Каримовым и Сагнаевым, они показали очень хорошее движение. Матчи с такими соперниками, для них станет очень хорошим опытом.