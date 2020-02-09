Билек подвел итоги первого сбора с «Астаной» и сделал заявление о составе
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал товарищеский матч против шведского «Хеккена» (1:2) и подвел итоги
Главный тренер «Астаны» Михал Билек прокомментировал товарищеский матч против шведского «Хеккена» (1:2) и подвел итоги
— У нас были шансы забить больше мячей, реализуй их, результат был бы иной. Перцух и Малый сыграли во всех матчах по 90 минут, чувствовалось, что они устали. Надеюсь, что травмированные футболисты, на втором сборе уже смогут участвовать в матчах и мы сможем распределять нагрузку.
— Команда во втором тайме перестроилась на игру в два нападающих. Можно ли ждать и дальше использование этого построения?
— Я хотел видеть Янгу и Каримова, поэтому мы изменили схему. Возможно мы и дальше будем использовать
— Это был последний матч сбора. Довольны ли вы работой, проделанной в Португалии?
— Мы выполнили всю работу, что планировали, получили игровую практику, поэтому я доволен тем, как прошел сбор. Некоторые футболисты
— В матче против «Хеккена» отличился Султан Сагнаев. Довольны ли вы его игрой?
— Я доволен Каримовым и Сагнаевым, они показали очень хорошее движение. Матчи с такими соперниками, для них станет очень хорошим опытом.
— Планируете ли вы участие молодых футболистов на втором сборе команды?
— Конечно, мы рассчитываем на молодых футболистов и дальше, поэтому они поедут с нами и в Турцию.