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19:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Новичок АПЛ одержал волевую победу и вышел на пятое место

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура Английский премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 9 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте гостей вывел вперед Каллум Уилсон. В концовке первого тайма Билли Шарп восстановил равенство. На 84-й минуте Джон Ландстрем принес победу «клинкам».

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 26 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» 39 очков, команда находится на пятой позиции.

В следующем туре «Шеффилд» 22 февраля на своем поле примет «Брайтон». «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».

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Шеффилд Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 269.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)Bramall Lane
Главные тренеры
Крис УайлдерЭдди Хоуи
Голы
Билли Шарп45+2′
Каллум Уилсон13′
Джон Ландстрем(Лис Муссе)84′
Составы команд
1Дин Хендерсон
12Аарон Рамсдейл
2Джордж Болдок
2Саймон Фрэнсис
90+4′
3Энда Стивенс
39′
5Натан Аке
5Джек О`Коннелл
15Адам Смит
6Крис Бэшем
21Диего Рико
12Джон Иган
4Дэн Гослинг
4Джон Флек
29Филип Биллинг
16Оливер Норвуд
13Каллум Уилсон
9Оливер Макберни
6Эндрю Сермен
53′88′
32Сандер Берге
61′
9Доминик Соланке
7Джон Ландстрем
22Харри Уилсон
72′
10Билли Шарп
74′
7Джошуа Кинг
22Лис Муссе
89′
24Райан Фрэйзер
84′
19Джуниор Станислас
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)10
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
10Фолы8
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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