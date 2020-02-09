Новичок АПЛ одержал волевую победу и вышел на пятое место
«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура Английский
«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура Английский
Встреча прошла в воскресенье, 9 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 13-й минуте гостей вывел вперед Каллум Уилсон. В концовке первого тайма Билли Шарп восстановил равенство. На 84-й минуте Джон Ландстрем принес победу «клинкам».
«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, с 26 очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице. В активе «Шеффилда» 39 очков, команда находится на пятой позиции.
В следующем туре «Шеффилд» 22 февраля на своем поле примет «Брайтон». «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Бернли».
|Крис Уайлдер
|Эдди Хоуи
|Билли Шарп
|45+2′
|Каллум Уилсон
|13′
|Джон Ландстрем(Лис Муссе)
|84′
|1
|Дин Хендерсон
|12
|Аарон Рамсдейл
|2
|Джордж Болдок
|2
|Саймон Фрэнсис
90+4′
|3
|Энда Стивенс
39′
|5
|Натан Аке
|5
|Джек О`Коннелл
|15
|Адам Смит
|6
|Крис Бэшем
|21
|Диего Рико
|12
|Джон Иган
|4
|Дэн Гослинг
|4
|Джон Флек
|29
|Филип Биллинг
|16
|Оливер Норвуд
|13
|Каллум Уилсон
|9
|Оливер Макберни
|6
|Эндрю Сермен
53′88′
|32
|Сандер Берге
61′
|9
|Доминик Соланке
|7
|Джон Ландстрем
|22
|Харри Уилсон
72′
|10
|Билли Шарп
74′
|7
|Джошуа Кинг
|22
|Лис Муссе
89′
|24
|Райан Фрэйзер
84′
|19
|Джуниор Станислас
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)