Футболисты «Наполи» проиграли дома «Лечче» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» уступили на своем поле «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» уступили на своем поле «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Джанлука Лападула (29-я и 61-я минуты), также отличился Марко Манкозу (82). У хозяев голы забили Аркадиуш Милик (48) и Хосе Кальехон (90).
«Наполи» (30 очков) занимает 11-е место в таблице серии А. «Лечче» одержал вторую победу подряд и идет на 17-й строчке (22 очка).
|Дженнаро Гаттузо
|Фабио Ливерани
|Аркадиуш Милик(Дрис Мертенс)
|48′
|Джанлука Лападула
|29′
|Хосе Кальехон
|90′
|Джанлука Лападула(Филиппо Фалько)
|61′
|Марко Манкосу
|82′
|25
|Давид Оспина
|22
|Мауро Вигорито
78′
|6
|Мариу Руй
80′
|5
|Фабио Лучони
|19
|Никола Максимович
|7
|Джулио Донати
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|Лука Россеттини
|26
|Калиду Кулибали
37′
|29
|Андреа Рисполи
66′
|4
|Диего Демме
84′
|18
|Риккардо Сапонара
|20
|Петр Зелиньски
57′
|72
|Антонин Барак
|99
|Аркадиуш Милик
73′
|9
|Джанлука Лападула
|68
|Станислав Лоботка
45′
|14
|Алессандро Дейола
90′
|14
|Дрис Мертенс
|6
|Неуэн Пас
|21
|Маттео Политано
61′
|37
|Жан Маер
68′
|7
|Хосе Кальехон
|4
|Якопо Петриччоне
85′
|24
|Лоренцо Инсинье
76′
|10
|Филиппо Фалько
75′
|11
|Ирвинг Лосано
|8
|Марко Манкосу
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|10
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Джуа(Италия)