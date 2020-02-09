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22:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Наполи» проиграли дома «Лечче» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты «Наполи» уступили на своем поле «Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Джанлука Лападула (29-я и 61-я минуты), также отличился Марко Манкозу (82). У хозяев голы забили Аркадиуш Милик (48) и Хосе Кальехон (90).

«Наполи» (30 очков) занимает 11-е место в таблице серии А. «Лечче» одержал вторую победу подряд и идет на 17-й строчке (22 очка).

Наполи
2:3
Первый тайм: 0:1
Лечче
Футбол, Италия, Тур 239.02.2020, 17:00 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоФабио Ливерани
Голы
Аркадиуш Милик(Дрис Мертенс)48′
Джанлука Лападула29′
Хосе Кальехон90′
Джанлука Лападула(Филиппо Фалько)61′
Марко Манкосу82′
Составы команд
25Давид Оспина
22Мауро Вигорито
78′
6Мариу Руй
80′
5Фабио Лучони
19Никола Максимович
7Джулио Донати
22Джованни Ди Лоренцо
13Лука Россеттини
26Калиду Кулибали
37′
29Андреа Рисполи
66′
4Диего Демме
84′
18Риккардо Сапонара
20Петр Зелиньски
57′
72Антонин Барак
99Аркадиуш Милик
73′
9Джанлука Лападула
68Станислав Лоботка
45′
14Алессандро Дейола
90′
14Дрис Мертенс
6Неуэн Пас
21Маттео Политано
61′
37Жан Маер
68′
7Хосе Кальехон
4Якопо Петриччоне
85′
24Лоренцо Инсинье
76′
10Филиппо Фалько
75′
11Ирвинг Лосано
8Марко Манкосу
Статистика
5Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)15
7Удары в створ10
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
14Фолы10
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Джуа(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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