Футболисты «Наполи» проиграли дома «Лечче» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Джанлука Лападула (29-я и 61-я минуты), также отличился Марко Манкозу (82). У хозяев голы забили Аркадиуш Милик (48) и Хосе Кальехон (90).