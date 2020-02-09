Смолов впервые вошел в стартовый состав «Сельты» на матч чемпионата Испании по футболу

«Сельта» арендовала Смолова у московского «Локомотива» до конца сезона-2019/20 30 января, на следующий день футболист прошел медосмотр и подписал контракт. Также он выступал за московское «Динамо» (2006−2015), нидерландский «Фейенорд» (2010−2011, аренда), махачкалинский «Анжи» (2012−2014), екатеринбургский «Урал» (2014−2015) и «Краснодар» (2015−2018). В составе краснодарцев Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза (2016, 2018), вместе с «Локомотивом» Смолов выиграл Кубок и Суперкубок России.