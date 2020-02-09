«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в чемпионате Испании
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти матчей, обыграв «Осасуну» на выезде.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти матчей, обыграв «Осасуну» на выезде.
Встреча 23-го тура, прошедшая в Памплоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На гол Унаи Гарсии на 14-й минуте «Королевский клуб» ответил точными ударами Иско (33), Серхио Рамоса (38), Лукаса Васкеса (84) и Луки Йовича (90+2).
«Реал», в активе которого 52 очка, лидирует в чемпионате, «Осасуна» (28) занимает 12-е место.
|Ягоба Аррасате
|Зинедин Зидан
|Унаи Гарсия(Рубен Гарсия)
|14′
|Франсиско Роман Иско
|33′
|Серхио Рамос(Каземиру)
|38′
|Лукас Васкес(Карим Бензема)
|84′
|Лука Йович(Федерико Вальверде)
|90+2′
|1
|Серхио Эррера
|13
|Тибо Куртуа
|2
|Начо Видаль
57′
|2
|Даниэль Карвахаль
73′
|4
|Унаи Гарсия
|4
|Серхио Рамос
79′
|5
|Давид Гарсия
69′
|5
|Рафаэль Варан
|30
|Первис Эступиньян
|23
|Ферлан Менди
|14
|Рубен Гарсия
|10
|Лука Модрич
|20
|Дарко Брашанац
|14
|Каземиру
|21
|Сото Иньиго Перес
|15
|Федерико Вальверде
|10
|Роберто Торрес
77′
|22
|Франсиско Роман Иско
82′
|7
|Марк Кардона
|25
|Винисиус Жуниор
|27
|Хон Монкайола
10′
|9
|Карим Бензема
88′
|8
|Фран Мерида
|18
|Лука Йович
|16
|Хосе Арнаис
61′
|11
|Гарет Бэйл
71′
|11
|Энрик Гальего
|17
|Лукас Васкес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)