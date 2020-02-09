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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в чемпионате Испании

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мадридский «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти матчей, обыграв «Осасуну» на выезде.

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Источник: AP 2020

Встреча 23-го тура, прошедшая в Памплоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На гол Унаи Гарсии на 14-й минуте «Королевский клуб» ответил точными ударами Иско (33), Серхио Рамоса (38), Лукаса Васкеса (84) и Луки Йовича (90+2).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал», в активе которого 52 очка, лидирует в чемпионате, «Осасуна» (28) занимает 12-е место.

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Осасуна
1:4
Первый тайм: 1:2
Реал
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 18:00 (МСК UTC+3)El Sadar
Главные тренеры
Ягоба АррасатеЗинедин Зидан
Голы
Унаи Гарсия(Рубен Гарсия)14′
Франсиско Роман Иско33′
Серхио Рамос(Каземиру)38′
Лукас Васкес(Карим Бензема)84′
Лука Йович(Федерико Вальверде)90+2′
Составы команд
1Серхио Эррера
13Тибо Куртуа
2Начо Видаль
57′
2Даниэль Карвахаль
73′
4Унаи Гарсия
4Серхио Рамос
79′
5Давид Гарсия
69′
5Рафаэль Варан
30Первис Эступиньян
23Ферлан Менди
14Рубен Гарсия
10Лука Модрич
20Дарко Брашанац
14Каземиру
21Сото Иньиго Перес
15Федерико Вальверде
10Роберто Торрес
77′
22Франсиско Роман Иско
82′
7Марк Кардона
25Винисиус Жуниор
27Хон Монкайола
10′
9Карим Бензема
88′
8Фран Мерида
18Лука Йович
16Хосе Арнаис
61′
11Гарет Бэйл
71′
11Энрик Гальего
17Лукас Васкес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)17
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
11Фолы15
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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