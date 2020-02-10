«Бавария» и «Лейпциг» не забили друг другу в матче лидеров Бундеслиги
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 0:0.
«Бавария» осталась на первом месте в таблице бундеслиги, набрав 43 очка. «Лейпциг» продолжает идти на второй строчке, отставая от лидеров на один балл.
|Ханс-Дитер Флик
|Юлиан Нагельсманн
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Петер Гулачи
|5
|Бенжамен Павар
90+3′
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|27
|Давид Алаба
|5
|Дайот Упамекано
50′
|32
|Джошуа Киммих
57′
|16
|Лукас Клостерманн
|6
|Тиагу Алькантара
|23
|Марсель Хальстенберг
|19
|Альфонсо Дэйвис
|7
|Марсель Забитцер
|25
|Томас Мюллер
|14
|Тайлер Адамс
|9
|Роберт Левандовски
|27
|Конрад Лаймер
36′
|17
|Джером Боатенг
67′
|18
|Кристофер Нкунку
82′
|21
|Люка Эрнандез
|17
|Адемола Лукман
|18
|Леон Горецка
85′
|25
|Даниэль Ольмо
69′
|29
|Кингсли Коман
|21
|Патрик Шик
|22
|Серж Гнабри
60′
|11
|Тимо Вернер
90′
|10
|Филиппе Коутинью
|9
|Юссуф Поульсен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)