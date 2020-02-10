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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» и «Лейпциг» не забили друг другу в матче лидеров Бундеслиги

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» и «Лейпциг» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 0:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» осталась на первом месте в таблице бундеслиги, набрав 43 очка. «Лейпциг» продолжает идти на второй строчке, отставая от лидеров на один балл.

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Бавария
0:0
Первый тайм: 0:0
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 219.02.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Allianz Arena
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Ханс-Дитер ФликЮлиан Нагельсманн
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1Мануэль Нойер
1Петер Гулачи
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90+3′
3Хосе Анхель Анхелиньо
27Давид Алаба
5Дайот Упамекано
50′
32Джошуа Киммих
57′
16Лукас Клостерманн
6Тиагу Алькантара
23Марсель Хальстенберг
19Альфонсо Дэйвис
7Марсель Забитцер
25Томас Мюллер
14Тайлер Адамс
9Роберт Левандовски
27Конрад Лаймер
36′
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22Серж Гнабри
60′
11Тимо Вернер
90′
10Филиппе Коутинью
9Юссуф Поульсен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)9
3Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
8Фолы14
3Офсайды8
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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