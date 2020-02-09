«Сельта» победила в день 30-летия Смолова
Российский форвард вышел в стартовом составе, а его команда, обыграв «Севилью», ушла из зоны вылета.
Российский форвард вышел в стартовом составе, а его команда, обыграв «Севилью», ушла из зоны вылета.
Чемпионат Испании. Лига 1
23-й тур
«Сельта» — «Севилья» — 2:1 (0:1)
Голы:
«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66),
Предупреждения: Мурильо, 51. Диегу Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80. Эскудеро, 90+4.
Судья: Хайме Латре (Испания).
9 февраля. Виго. Стадион «Балаидос»
Федор Смолов всю неделю был главным ньюсмейкером в Виго. Сначала состоялась презентация нападающего, на которой он ответил на вопросы местных журналистов. Потом дал интервью официальному сайту «Сельты». Никаких скандальных откровений россиянин себе не позволил, говоря правильные и уместные в данный момент вещи, набрав тем самым вистов у публики.
Завершилось же все попаданием в стартовый состав на матч с «Севильей», пришедшийся на день рождения Смолова — в воскресенье нападающему исполнилось 30 лет. Оказался в основе и другой зимний новичок галисийцев — центральный защитник Мурильо, вторую половину прошлого сезона проведший в «Барселоне».
«Севилья» тоже не стала мариновать в запасе свои январские приобретения — центрфорварда
Россиянин определенно старался. Периодически отходил в середину поля, чтобы защитникам и хавбекам было с кем обыграться, и технично разбирался в этих ситуациях. Однажды здорово развернул на фланге чемпиона мира-2010 Хесуса Наваса, но заработал лишь угловой. В другом эпизоде хорошо увел защитника, освободив зону для удара Мендеса. На 35-й минуте Смолов нанес свой первый удар по воротам — плотно приложился
Другое дело, что игре «Сельты» в целом не хватало
«Севилья» в первом тайме довольно легко разрушала все эти попытки галисийцев, проводя опасные ответные атаки. Выход один на один запорол Окампос, не сумевший переиграть Рубена Бланко. Пару раз в микроскопические офсайды забирался
После перерыва это ощущение только усилилось, хотя «Сельта», конечно, постаралась прибавить и стала больше времени проводить на чужой половине поля. Но все атаки галисийцев выглядели
Но все же «Сельта» забила, хотя из логики игры этот гол не вытекал. Атаку начал голкипер Рубен Бланко, быстро введя мяч в игру после того, как забрал его на выходе. А дальше все сделали Рафинья и Яго Аспас — первый отдал, второй, здорово открывшись, обманул вратаря и закатил мяч в сетку с острого угла.
Смолов здесь никакого участия не принимал, да и вообще сложилось впечатление, что, начиная минуты с 70-й, он подустал и начал выпадать из игры. Тем более что после того, как счет стал 1:1, «Сельта» по большей части оборонялась. На 88-й минуте Федора заменил Санти Мина. Форварда зрители проводили аплодисментами.
Развязка же и вовсе получилась драматичной. Вратарь «Севильи» Вацлик неудачно выбил мяч, его в центре поля перехватил Окай и вывел к воротам Систо, который четко пробил в дальний угол. Так «Сельта» выиграла в матче, где точно не была лучше соперника, и ушла из зоны вылета. Впрочем, отрыв от «Мальорки», «Леганеса» и «Эспаньола» всего два очка. Через неделю у галисийцев выезд к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».
Дмитрий Гирин
|Оскар Гарсия
|Хулен Лопетеги
|Яго Аспас(Рафинья)
|78′
|Юссеф Эн-Несири
|23′
|Пионе Систо(Окай Йокушлу)
|90+1′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Томаш Вацлик
|2
|Уго Мальо
79′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Лукас Оласа
|18
|Серхио Эскудеро
90+4′
|4
|Нестор Араухо
|3
|Серхи Гомес
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|20
|Диегу Карлос
63′
|12
|Рафинья
|24
|Хоан Хордан
|5
|Окай Йокушлу
|25
|Фернанду Режес
|10
|Яго Аспас
|5
|Лукас Окампос
|23
|Брайс Мендес
45′
|22
|Франко Васкес
85′
|11
|Пионе Систо
|8
|Нолито
|8
|Фран Бельтран
70′
|15
|Юссеф Эн-Несири
73′
|14
|Филип Брадарич
|19
|Люк де Йонг
|9
|Федор Смолов
80′88′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
66′
|22
|Санти Мина
|10
|Эвер Банега
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)