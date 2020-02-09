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9 февраля, источник: Спорт-Экспресс

«Сельта» победила в день 30-летия Смолова

Российский форвард вышел в стартовом составе, а его команда, обыграв «Севилью», ушла из зоны вылета.

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Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Сельта» — «Севилья» — 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 23 (0:1). Аспас, 78 (1:1). Систо, 90+1 (2:1).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.

Предупреждения: Мурильо, 51. Диегу Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80. Эскудеро, 90+4.

Судья: Хайме Латре (Испания).

9 февраля. Виго. Стадион «Балаидос»

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Первый удар в Испании

Федор Смолов всю неделю был главным ньюсмейкером в Виго. Сначала состоялась презентация нападающего, на которой он ответил на вопросы местных журналистов. Потом дал интервью официальному сайту «Сельты». Никаких скандальных откровений россиянин себе не позволил, говоря правильные и уместные в данный момент вещи, набрав тем самым вистов у публики.

Завершилось же все попаданием в стартовый состав на матч с «Севильей», пришедшийся на день рождения Смолова — в воскресенье нападающему исполнилось 30 лет. Оказался в основе и другой зимний новичок галисийцев — центральный защитник Мурильо, вторую половину прошлого сезона проведший в «Барселоне».

«Севилья» тоже не стала мариновать в запасе свои январские приобретения — центрфорварда Эн-Несири, выписанного из «Леганеса» за 20 миллионов евро, а также арендованного у «Милана» Сусо. У последнего, как писали в Италии, сразу не сложились отношения с Ибрагимовичем, который сейчас решает в клубе очень многое. И Эн-Несири отметил первый выход в основе голом. Он обокрал замешкавшегося при обработке мяча защитника «Сельты» Оласу, убежал один на один с вратарем и забил.

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Похожий момент был и у Смолова. В самом начале матча он пошел прессинговать вратаря Вацлика и едва не перехватил мяч — тот попал форварду в вытянутую ногу, но обработать его Федор не сумел.

Россиянин определенно старался. Периодически отходил в середину поля, чтобы защитникам и хавбекам было с кем обыграться, и технично разбирался в этих ситуациях. Однажды здорово развернул на фланге чемпиона мира-2010 Хесуса Наваса, но заработал лишь угловой. В другом эпизоде хорошо увел защитника, освободив зону для удара Мендеса. На 35-й минуте Смолов нанес свой первый удар по воротам — плотно приложился из-за пределов штрафной, но Вацлик выловил мяч в ближнем углу.

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Кавалерия и танки

Другое дело, что игре «Сельты» в целом не хватало какой-то основательности. Вроде бы симпатично, и полумоменты какие-то возникают, но… Это как несущаяся на танки кавалерия — весело, задорно, звучит музыка из «Неуловимых мстителей», адреналин нарастает в крови. А толку от всего этого никакого.

«Севилья» в первом тайме довольно легко разрушала все эти попытки галисийцев, проводя опасные ответные атаки. Выход один на один запорол Окампос, не сумевший переиграть Рубена Бланко. Пару раз в микроскопические офсайды забирался Эн-Несири, хотя моменты были очень перспективные.

После перерыва это ощущение только усилилось, хотя «Сельта», конечно, постаралась прибавить и стала больше времени проводить на чужой половине поля. Но все атаки галисийцев выглядели какими-то спорадическими, даже несмотря на выход датчанина Систо, который несколько лет назад провел в Виго пару удачных сезонов и даже заслужил прозвище Асисто. Смолов и Яго Аспас попробовали было заработать пенальти, упав в штрафной «Севильи», но рефери Сантьяго Ларте эти попытки не оценил, и его видеоассистенты тоже.

Аспас и Систо — старые новые герои

Но все же «Сельта» забила, хотя из логики игры этот гол не вытекал. Атаку начал голкипер Рубен Бланко, быстро введя мяч в игру после того, как забрал его на выходе. А дальше все сделали Рафинья и Яго Аспас — первый отдал, второй, здорово открывшись, обманул вратаря и закатил мяч в сетку с острого угла.

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Смолов здесь никакого участия не принимал, да и вообще сложилось впечатление, что, начиная минуты с 70-й, он подустал и начал выпадать из игры. Тем более что после того, как счет стал 1:1, «Сельта» по большей части оборонялась. На 88-й минуте Федора заменил Санти Мина. Форварда зрители проводили аплодисментами.

Развязка же и вовсе получилась драматичной. Вратарь «Севильи» Вацлик неудачно выбил мяч, его в центре поля перехватил Окай и вывел к воротам Систо, который четко пробил в дальний угол. Так «Сельта» выиграла в матче, где точно не была лучше соперника, и ушла из зоны вылета. Впрочем, отрыв от «Мальорки», «Леганеса» и «Эспаньола» всего два очка. Через неделю у галисийцев выезд к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

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Дмитрий Гирин

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Сельта
2:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХулен Лопетеги
Голы
Яго Аспас(Рафинья)78′
Юссеф Эн-Несири23′
Пионе Систо(Окай Йокушлу)90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Томаш Вацлик
2Уго Мальо
79′
16Гонсалес Хесус Навас
15Лукас Оласа
18Серхио Эскудеро
90+4′
4Нестор Араухо
3Серхи Гомес
21Джейсон Мурильо
51′
20Диегу Карлос
63′
12Рафинья
24Хоан Хордан
5Окай Йокушлу
25Фернанду Режес
10Яго Аспас
5Лукас Окампос
23Брайс Мендес
45′
22Франко Васкес
85′
11Пионе Систо
8Нолито
8Фран Бельтран
70′
15Юссеф Эн-Несири
73′
14Филип Брадарич
19Люк де Йонг
9Федор Смолов
80′88′
14Хесус Хоакин Сусо
66′
22Санти Мина
10Эвер Банега
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
16Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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