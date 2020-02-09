«Сельта» победила в день 30-летия Смолова

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Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Сельта» — «Севилья» — 2:1 (0:1)

Голы: Эн-Несири, 23 (0:1). Аспас, 78 (1:1). Систо, 90+1 (2:1).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Араухо, Мурильо, Оласа, Рафинья, Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 70), Мендес (Систо, 46), Аспас, Смолов (Мина, 88).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Гомес, Диегу Карлос, Эскудеро, Хоан Хордан, Фернанду Режес, Васкес (Нолито, 85), Сусо (Банега, 66), Эн-Несири (де Йонг, 73), Окампос.

Предупреждения: Мурильо, 51. Диегу Карлос, 63. Мальо, 79. Смолов, 80. Эскудеро, 90+4.

Судья: Хайме Латре (Испания).

9 февраля. Виго. Стадион «Балаидос»

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Первый удар в Испании

Федор Смолов всю неделю был главным ньюсмейкером в Виго. Сначала состоялась презентация нападающего, на которой он ответил на вопросы местных журналистов. Потом дал интервью официальному сайту «Сельты». Никаких скандальных откровений россиянин себе не позволил, говоря правильные и уместные в данный момент вещи, набрав тем самым вистов у публики.

Завершилось же все попаданием в стартовый состав на матч с «Севильей», пришедшийся на день рождения Смолова — в воскресенье нападающему исполнилось 30 лет. Оказался в основе и другой зимний новичок галисийцев — центральный защитник Мурильо, вторую половину прошлого сезона проведший в «Барселоне».

«Севилья» тоже не стала мариновать в запасе свои январские приобретения — центрфорварда Эн-Несири, выписанного из «Леганеса» за 20 миллионов евро, а также арендованного у «Милана» Сусо. У последнего, как писали в Италии, сразу не сложились отношения с Ибрагимовичем, который сейчас решает в клубе очень многое. И Эн-Несири отметил первый выход в основе голом. Он обокрал замешкавшегося при обработке мяча защитника «Сельты» Оласу, убежал один на один с вратарем и забил.

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Похожий момент был и у Смолова. В самом начале матча он пошел прессинговать вратаря Вацлика и едва не перехватил мяч — тот попал форварду в вытянутую ногу, но обработать его Федор не сумел.

Россиянин определенно старался. Периодически отходил в середину поля, чтобы защитникам и хавбекам было с кем обыграться, и технично разбирался в этих ситуациях. Однажды здорово развернул на фланге чемпиона мира-2010 Хесуса Наваса, но заработал лишь угловой. В другом эпизоде хорошо увел защитника, освободив зону для удара Мендеса. На 35-й минуте Смолов нанес свой первый удар по воротам — плотно приложился из-за пределов штрафной, но Вацлик выловил мяч в ближнем углу.

Кавалерия и танки

Другое дело, что игре «Сельты» в целом не хватало какой-то основательности. Вроде бы симпатично, и полумоменты какие-то возникают, но… Это как несущаяся на танки кавалерия — весело, задорно, звучит музыка из «Неуловимых мстителей», адреналин нарастает в крови. А толку от всего этого никакого.

«Севилья» в первом тайме довольно легко разрушала все эти попытки галисийцев, проводя опасные ответные атаки. Выход один на один запорол Окампос, не сумевший переиграть Рубена Бланко. Пару раз в микроскопические офсайды забирался Эн-Несири, хотя моменты были очень перспективные.

После перерыва это ощущение только усилилось, хотя «Сельта», конечно, постаралась прибавить и стала больше времени проводить на чужой половине поля. Но все атаки галисийцев выглядели какими-то спорадическими, даже несмотря на выход датчанина Систо, который несколько лет назад провел в Виго пару удачных сезонов и даже заслужил прозвище Асисто. Смолов и Яго Аспас попробовали было заработать пенальти, упав в штрафной «Севильи», но рефери Сантьяго Ларте эти попытки не оценил, и его видеоассистенты тоже.

Аспас и Систо — старые новые герои

Но все же «Сельта» забила, хотя из логики игры этот гол не вытекал. Атаку начал голкипер Рубен Бланко, быстро введя мяч в игру после того, как забрал его на выходе. А дальше все сделали Рафинья и Яго Аспас — первый отдал, второй, здорово открывшись, обманул вратаря и закатил мяч в сетку с острого угла.

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Смолов здесь никакого участия не принимал, да и вообще сложилось впечатление, что, начиная минуты с 70-й, он подустал и начал выпадать из игры. Тем более что после того, как счет стал 1:1, «Сельта» по большей части оборонялась. На 88-й минуте Федора заменил Санти Мина. Форварда зрители проводили аплодисментами.

Развязка же и вовсе получилась драматичной. Вратарь «Севильи» Вацлик неудачно выбил мяч, его в центре поля перехватил Окай и вывел к воротам Систо, который четко пробил в дальний угол. Так «Сельта» выиграла в матче, где точно не была лучше соперника, и ушла из зоны вылета. Впрочем, отрыв от «Мальорки», «Леганеса» и «Эспаньола» всего два очка. Через неделю у галисийцев выезд к «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

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