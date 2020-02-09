Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов после победы над «Севильей» выложил в своем
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов после победы над «Севильей» выложил в своем
Ранее Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона. В матче с «Севильей» россиянин впервые вышел в стартовом составе.
В воскресенье «Сельта» одержала волевую победу над «Севильей». До 78-й минуты встречи «небесные» с минимальным счетом проигрывали противнику. Однако, благодаря голам нападающих Яго Аспаса и Пионе Систо, клуб Смолова победил соперника.
На текущий момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице испанского первенства, имея в активе 20 очков после 23 матчей.
|Оскар Гарсия
|Хулен Лопетеги
|Яго Аспас(Рафинья)
|78′
|Юссеф Эн-Несири
|23′
|Пионе Систо(Окай Йокушлу)
|90+1′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Томаш Вацлик
|2
|Уго Мальо
79′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Лукас Оласа
|18
|Серхио Эскудеро
90+4′
|4
|Нестор Араухо
|3
|Серхи Гомес
|21
|Джейсон Мурильо
51′
|20
|Диегу Карлос
63′
|12
|Рафинья
|24
|Хоан Хордан
|5
|Окай Йокушлу
|25
|Фернанду Режес
|10
|Яго Аспас
|5
|Лукас Окампос
|23
|Брайс Мендес
45′
|22
|Франко Васкес
85′
|11
|Пионе Систо
|8
|Нолито
|8
|Фран Бельтран
70′
|15
|Юссеф Эн-Несири
73′
|14
|Филип Брадарич
|19
|Люк де Йонг
|9
|Федор Смолов
80′88′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
66′
|22
|Санти Мина
|10
|Эвер Банега
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)