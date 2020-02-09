Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Лион
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Барселона
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Милан
32
Футбол. Зарубежный
9.02
Сельта
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
9.02
Бавария
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Парма
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
9.02
Страсбур
Реймс
30
Футбол. Зарубежный
9.02
Осасуна
Реал
14
Футбол. Зарубежный
9.02
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
9.02
Монпелье
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
9.02
Дженоа
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
9.02
Наполи
Лечче
23
Футбол. Зарубежный
9.02
Брешиа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
9.02
Реал Сосьедад
Атлетик
21
Футбол. Зарубежный
9.02
СПАЛ
Сассуоло
12
Футбол. Зарубежный
9.02
Эспаньол
Мальорка
10
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
9 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов после победы над «Севильей» выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Ранее Смолов перешел из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды до конца текущего сезона. В матче с «Севильей» россиянин впервые вышел в стартовом составе.

В воскресенье «Сельта» одержала волевую победу над «Севильей». До 78-й минуты встречи «небесные» с минимальным счетом проигрывали противнику. Однако, благодаря голам нападающих Яго Аспаса и Пионе Систо, клуб Смолова победил соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

На текущий момент «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице испанского первенства, имея в активе 20 очков после 23 матчей.

Читайте также
Сельта
2:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияХулен Лопетеги
Голы
Яго Аспас(Рафинья)78′
Юссеф Эн-Несири23′
Пионе Систо(Окай Йокушлу)90+1′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Томаш Вацлик
2Уго Мальо
79′
16Гонсалес Хесус Навас
15Лукас Оласа
18Серхио Эскудеро
90+4′
4Нестор Араухо
3Серхи Гомес
21Джейсон Мурильо
51′
20Диегу Карлос
63′
12Рафинья
24Хоан Хордан
5Окай Йокушлу
25Фернанду Режес
10Яго Аспас
5Лукас Окампос
23Брайс Мендес
45′
22Франко Васкес
85′
11Пионе Систо
8Нолито
8Фран Бельтран
70′
15Юссеф Эн-Несири
73′
14Филип Брадарич
19Люк де Йонг
9Федор Смолов
80′88′
14Хесус Хоакин Сусо
66′
22Санти Мина
10Эвер Банега
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
16Фолы14
0Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Севилья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Дзюба снова покорил Испанию. И ЦСКА
«Локомотиву» не нужен форвард вместо Смолова, там есть молодежь
«Большунов делает все, что захочет». Норвежцы уважают россиянина
«Сельта» победила в день 30-летия Смолова
Россия эффектно забивала чехам, но опять проиграла в Евротуре
«Реал» одержал волевую победу над «Осасуной» в примере
Матч «Манчестер Сити» в чемпионате Англии отложили
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь