«Спортинг» обыграл «Портимоненсе» в чемпионате Португалии по футболу

Встреча, прошедшая на поле «Спортинга», завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличился Жереми Матьё (32-я минута), еще один мяч в ворота гостей был забит в результате автогола Жадсона (72). У «Портимоненсе» забил Джексон Мартинес (25).