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00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спортинг» обыграл «Портимоненсе» в чемпионате Португалии по футболу

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Спортинг» обыграл «Портимоненсе» в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу.

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Встреча, прошедшая на поле «Спортинга», завершилась со счетом 2:1. У хозяев отличился Жереми Матьё (32-я минута), еще один мяч в ворота гостей был забит в результате автогола Жадсона (72). У «Портимоненсе» забил Джексон Мартинес (25).

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