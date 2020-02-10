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00:56 (мск), источник: Sport24

Ибрагимович установил рекорд миланских дерби

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланских дерби в Серии А.

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В воскресенье, 9 февраля, Ибра отличился в возрасте 38 лет и 129 дней в матче 23-го тура против «Интера», поразив ворота соперника в компенсированное к первому тайму время.

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Ранее рекорд принадлежал экс-футболисту «Милана» Нильсу Лидхольму, забивавшему в миланском дерби в возрасте 38 лет и 43 дней.

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4:2
Первый тайм: 0:2
Милан
Футбол, Италия, Тур 239.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеСтефано Пиоли
Голы
Марсело Брозович51′
Анте Ребич(Златан Ибрагимович)40′
Матиас Весино(Алексис Санчес)53′
Златан Ибрагимович(Франк Кессье)45+1′
Стефан де Фрай(Антонио Кандрева)70′
Ромелу Лукаку(Виктор Моузес)90+3′
Составы команд
27Даниэле Паделли
99Джанлуиджи Доннарумма
2Диего Годин
12Андреа Конти
79′
6Стефан де Фрай
13Алессио Романьоли
37Милан Шкриньяр
55′
19Тео Эрнандез
8Матиас Весино
47′
24Симон Кьер
23Николо Барелла
55′
4Исмаэль Беннасер
77Марсело Брозович
10Хакан Чалханоглу
9Ромелу Лукаку
90+4′
21Златан Ибрагимович
15Эшли Янг
90′
79Франк Кессье
62′81′
34Кристиано Бираги
39Лукас Пакета
7Алексис Санчес
72′
7Самуэль Кастильехо
80′
24Кристиан Эриксен
17Рафаэл Леан
87Антонио Кандрева
80′
18Анте Ребич
84′
11Виктор Моузес
5Джакомо Бонавентура
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)17
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
6Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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