Ибрагимович установил рекорд миланских дерби
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланских дерби в Серии А.
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в истории миланских дерби в Серии А.
В воскресенье, 9 февраля, Ибра отличился в возрасте 38 лет и 129 дней в матче 23-го тура против «Интера», поразив ворота соперника в компенсированное к первому тайму время.
Ранее рекорд принадлежал
|Антонио Конте
|Стефано Пиоли
|Марсело Брозович
|51′
|Анте Ребич(Златан Ибрагимович)
|40′
|Матиас Весино(Алексис Санчес)
|53′
|Златан Ибрагимович(Франк Кессье)
|45+1′
|Стефан де Фрай(Антонио Кандрева)
|70′
|Ромелу Лукаку(Виктор Моузес)
|90+3′
|27
|Даниэле Паделли
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|Диего Годин
|12
|Андреа Конти
79′
|6
|Стефан де Фрай
|13
|Алессио Романьоли
|37
|Милан Шкриньяр
55′
|19
|Тео Эрнандез
|8
|Матиас Весино
47′
|24
|Симон Кьер
|23
|Николо Барелла
55′
|4
|Исмаэль Беннасер
|77
|Марсело Брозович
|10
|Хакан Чалханоглу
|9
|Ромелу Лукаку
90+4′
|21
|Златан Ибрагимович
|15
|Эшли Янг
90′
|79
|Франк Кессье
62′81′
|34
|Кристиано Бираги
|39
|Лукас Пакета
|7
|Алексис Санчес
72′
|7
|Самуэль Кастильехо
80′
|24
|Кристиан Эриксен
|17
|Рафаэл Леан
|87
|Антонио Кандрева
80′
|18
|Анте Ребич
84′
|11
|Виктор Моузес
|5
|Джакомо Бонавентура
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|6
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)