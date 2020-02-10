ПСЖ обыграл «Лион» в матче Лиги 1. На двоих команды забили шесть мячей
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции.
Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:2.
Победу парижанам принесли результативные удары Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Ещё один мяч в ворота своей команды забил защитник «Лиона» Фернандо Марсал. У гостей голами отметились Мартен Терье и Мусса Дембеле.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» уверенно занимает 1-е место. В активе парижан 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Марселя» команда опережает на 12 очков. «Лион», имея в активе 33 очка, занимает 9-е место. В следующем туре «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Амьеном» (15 февраля), «Лион» днём позже примет «Страсбург».
|Томас Тухель
|Руди Гарсия
|Анхель Ди Мария
|22′
|Мартен Террье
|52′
|Кильян Мбаппе
|38′
|Мусса Дембеле
|59′
|Фернанду де Оливейра Марсал
|47′
|Эдинсон Кавани
|79′
|1
|Кейлор Навас
|1
|Антони Лопеш
|3
|Преснель Кимпембе
45+1′
|4
|Рафаэл да Силва
|4
|Тило Керер
|5
|Джейсон Денайер
|12
|Тома Менье
|6
|Антониу Марселу
90+3′
|20
|Левен Кюрзава
|8
|Уссем Ауар
|6
|Марко Верратти
|12
|Тиагу Мендес
|27
|Идрисса Гей
|29
|Люка Тузар
|7
|Кильян Мбаппе
|9
|Мусса Дембеле
|23
|Юлиан Дракслер
65′
|20
|Фернанду де Оливейра Марсал
56′
|19
|Пабло Сарабия
|23
|Кенни Тете
|11
|Анхель Ди Мария
85′
|18
|Райан Черки
56′
|8
|Леандро Паредес
|21
|Карл Токо-Экамби
90′
|18
|Мауро Икарди
76′
|7
|Мартен Террье
77′
|9
|Эдинсон Кавани
|10
|Бертран Траоре
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|14
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Клеман Тюрпен(Франция)