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01:29 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ обыграл «Лион» в матче Лиги 1. На двоих команды забили шесть мячей

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

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Источник: AP 2020

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:2.

Победу парижанам принесли результативные удары Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Ещё один мяч в ворота своей команды забил защитник «Лиона» Фернандо Марсал. У гостей голами отметились Мартен Терье и Мусса Дембеле.

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В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» уверенно занимает 1-е место. В активе парижан 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Марселя» команда опережает на 12 очков. «Лион», имея в активе 33 очка, занимает 9-е место. В следующем туре «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Амьеном» (15 февраля), «Лион» днём позже примет «Страсбург».

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ПСЖ
4:2
Первый тайм: 2:0
Лион
Футбол, Франция, Тур 249.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Parc des Princes
Главные тренеры
Томас ТухельРуди Гарсия
Голы
Анхель Ди Мария22′
Мартен Террье52′
Кильян Мбаппе38′
Мусса Дембеле59′
Фернанду де Оливейра Марсал47′
Эдинсон Кавани79′
Составы команд
1Кейлор Навас
1Антони Лопеш
3Преснель Кимпембе
45+1′
4Рафаэл да Силва
4Тило Керер
5Джейсон Денайер
12Тома Менье
6Антониу Марселу
90+3′
20Левен Кюрзава
8Уссем Ауар
6Марко Верратти
12Тиагу Мендес
27Идрисса Гей
29Люка Тузар
7Кильян Мбаппе
9Мусса Дембеле
23Юлиан Дракслер
65′
20Фернанду де Оливейра Марсал
56′
19Пабло Сарабия
23Кенни Тете
11Анхель Ди Мария
85′
18Райан Черки
56′
8Леандро Паредес
21Карл Токо-Экамби
90′
18Мауро Икарди
76′
7Мартен Террье
77′
9Эдинсон Кавани
10Бертран Траоре
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
11Фолы14
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКлеман Тюрпен(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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