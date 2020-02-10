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01:12 (мск), источник: Sport24

Феерическое миланское дерби: 6 голов, шикарный камбэк «Интера», шоу Ибрагимовича

4:2 на «Сан-Сиро»!

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  • Если вы забросили следить за Серией А из-за неприличной доминации «Ювентуса» в последние лет 10, то эти выходные — отличный повод понять, что пора почаще включать трансляции из Италии. «Ювентус» уступил «Вероне» на выезде, и у «Интера» появился шанс выйти на первое место в чемпионате.
  • Антонио Конте оставил на скамейке Кристиана Эриксена, из-за дисквалификации недоступен был Лаутаро Мартинес, но состав «Интера» все равно впечатлял.
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  • Стефано Пиоли потрясающе разобрал соперника и выставил сдерживающий состав, заточенный на нейтрализацию сильных сторон. Конти ситуативно становился третьим центральным защитником, позволяя разбивать прессинг «Интера». Бенассер с позиции опорника разгонял атаки, а Ребич с Кастильехо при поддержке Ибрагимовича душили Де Врея, Шкриньяра и Година.
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  • «Интер», пусть и был «формальным фаворитом», первый тайм провел слабо. Вот вообще слабо. Без Лаутаро исчез Лукаку, активность Алексиса ни к чему не приводила, а конструктивные атаки у Брозовича и Ко не получались от слова «вообще». Пару стандартов «Интер» сочинил, но не более того. Провальные 45 минут в дерби.
  • Зато «Милан» феерил. Наверное, удивился даже Ибрагимович — будто никуда и не уходил из «своего» «Милана». У «россонери» проходили и позиционки, и контратаки, и довольно банальные забросы. И главное, «Милан» реально сломал «Интер» прессингом. Ну и когда у вас есть Ибра — голы у вас тоже есть. Почти гарантированно. Златан создал оба гола «Милана» — скинул на Ребича (и заодно на пустые ворота), а на 45-й и сам закинул мяч головой в сетку. После очередного корнера «Милана».
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  • 0:2 к перерыву в дерби — шоу «россонери» и лично Златана. На «Сан-Сиро» номинальные хозяева, игроки из «Интера», просто не приехали.
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  • Зато ко второму тайму все же добрались. Видимо, от Конте они услышали мега-гневный спич. Мотиватор Антонио — очень мощный. «Интер» вдруг заиграл и втащил «Милану» два мяча всего за 7 минут. Тот самый «Интер», что отвратительно играл в первой половине. Но дальний удар Брозовича и комбинация Алексис-Весино — и вот вам уже 2:2! Полнейшее безумие на «Сан-Сиро».
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  • «Интер» не то чтобы разрывал «Милан». Но «россонери» оставили в раздевалке уверенность и понимание того, как нейтрализовать соперника. У «Интера» стало больше зон, куда наконец-то начали грамотно вбегать и Лукаку, и Алексис, и даже Весино. Но следующий гол команда Конте снова отыскала спонтанно — корнер и феерический удар Де Врея из тяжелого положения. Из этого самого тяжелого положения защитник окончательно вытащил «Интер». С 0:2 на 3:2 всего за 25 минут! Чумовое дерби, топовый характер «Интера».
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  • Ну, а дальше был любимый режим «Интера» Конте. Контроль над ситуацией, многочисленная оборона, выпады Лукаку и товарищей. Вышел Эриксен — вышел классно — почти забил офигительный гол со штрафного. Но залупил в перекладину. «Милан» не в том состоянии, чтобы тоже совершить камбэк, несмотря на отличный первый тайм. Напоследок забил Лукаку — «Интер» эмоционально отметил и гол, и эффектную победу. Ну, а как иначе — это был ядерный матч! Только посмотрите на единение игроков «Интера» и фанатов. Класс.
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Голы: Брозович 51, Весино 53, Де Врей 70, Лукаку 90+3 — Ребич 40, Ибрагимович 45+1.

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4:2
Первый тайм: 0:2
Милан
Футбол, Италия, Тур 239.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Антонио КонтеСтефано Пиоли
Голы
Марсело Брозович51′
Анте Ребич(Златан Ибрагимович)40′
Матиас Весино(Алексис Санчес)53′
Златан Ибрагимович(Франк Кессье)45+1′
Стефан де Фрай(Антонио Кандрева)70′
Ромелу Лукаку(Виктор Моузес)90+3′
Составы команд
27Даниэле Паделли
99Джанлуиджи Доннарумма
2Диего Годин
12Андреа Конти
79′
6Стефан де Фрай
13Алессио Романьоли
37Милан Шкриньяр
55′
19Тео Эрнандез
8Матиас Весино
47′
24Симон Кьер
23Николо Барелла
55′
4Исмаэль Беннасер
77Марсело Брозович
10Хакан Чалханоглу
9Ромелу Лукаку
90+4′
21Златан Ибрагимович
15Эшли Янг
90′
79Франк Кессье
62′81′
34Кристиано Бираги
39Лукас Пакета
7Алексис Санчес
72′
7Самуэль Кастильехо
80′
24Кристиан Эриксен
17Рафаэл Леан
87Антонио Кандрева
80′
18Анте Ребич
84′
11Виктор Моузес
5Джакомо Бонавентура
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)17
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
6Фолы13
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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