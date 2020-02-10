Месси снова выдал фантастический матч! Аргентинец в одиночку принес «Барселоне» победу

Источник: AFP 2020

О проблемах «Барселоны» в последнее время не говорил только ленивый. Тут и конфликт Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, и конфликт Месси с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу из-за того, что аргентинец недоволен тренером и хочет чтобы команду тренировал Хави.

И появившиеся слухи о том, что Лео летом покинет клуб.

Читайте также Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»

И случившийся на фоне всего этого вылет из Кубка уже в четвертьфинале.

В матче с «Бетисом» Кике Сетьен оставил на скамейке запасных Ансумане Фати, единственного по сути номинального нападающего в составе команды. После травм Суареса и Дембеле «Барселоне» могут даже специально разрешить дозаявить одного форварда, но только при условии, что он будет из Испании. Один из кандидатов, по версии испанской прессы, нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас, он вышел на поле с первых минут матча.

Уже на 4-й минуте Фекир ворвался в штрафную «Барсы» и пробил в выставленную руку Лангле. Арбитр посмотрел повтор и указал на центр штрафной каталонцев. Каналес легко переиграл тер Штегена, реализовав пенальти ударом на силу в левую девятку.

На 9-й минуте де Йонг ускорился на хитрый заброс Месси, обработал мяч и с линии вратарской расстрелял ворота Роблеса.

На 26-й минуте каталонцы ошиблись в центре поля, Фекир на всех парах добежал до штрафной «Барсы» и спокойно положил мяч в угол.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте Месси со штрафного забросил мяч к вратарской, где Бускетс воспользовался ошибкой защитника, обработал мяч и поразил ворота Роблеса.

Всё это пиршество грубейших ошибок сопровождалось пятью жёлтыми карточками.

Во втором тайме команды стали играть осторожнее, а Сетьен сделал две замены. Артур Рамос поменял Артуро Видаля, а Жорди Альба вышел вместо Хуниора Фирпо. Каталонцы перешли на банальный навал, чтобы вскрыть ставшую играть очень внимательно у своих ворот оборону «Бетиса». Но впереди зацепиться за мяч было некому. Месси отходил ближе к своим воротам и пытался организовывать атаки своей команды.

Помог стандарт. На 72-й минуте Лео навесил со штрафного на Лангле, который выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол. Ещё в этом эпизоде и Роблес поскользнулся и не смог спасти свою команду.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/1627220740856" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя четыре минуты Фекир получил две карточки за несколько секунд, начав оспаривать с арбитром первый «горчичник», полученный за грубую игру. Ещё через три минуты грубо сыграл Лангле и также получил вторую жёлтую карточку.