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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси снова выдал фантастический матч! Аргентинец в одиночку принес «Барселоне» победу

На этот раз в его активе три голевые передачи.

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Источник: AFP 2020

О проблемах «Барселоны» в последнее время не говорил только ленивый. Тут и конфликт Месси со спортивным директором клуба Эриком Абидалем, и конфликт Месси с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу из-за того, что аргентинец недоволен тренером и хочет чтобы команду тренировал Хави.

И появившиеся слухи о том, что Лео летом покинет клуб.

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И случившийся на фоне всего этого вылет из Кубка уже в четвертьфинале.

В матче с «Бетисом» Кике Сетьен оставил на скамейке запасных Ансумане Фати, единственного по сути номинального нападающего в составе команды. После травм Суареса и Дембеле «Барселоне» могут даже специально разрешить дозаявить одного форварда, но только при условии, что он будет из Испании. Один из кандидатов, по версии испанской прессы, нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас, он вышел на поле с первых минут матча.

Уже на 4-й минуте Фекир ворвался в штрафную «Барсы» и пробил в выставленную руку Лангле. Арбитр посмотрел повтор и указал на центр штрафной каталонцев. Каналес легко переиграл тер Штегена, реализовав пенальти ударом на силу в левую девятку.

На 9-й минуте де Йонг ускорился на хитрый заброс Месси, обработал мяч и с линии вратарской расстрелял ворота Роблеса.

На 26-й минуте каталонцы ошиблись в центре поля, Фекир на всех парах добежал до штрафной «Барсы» и спокойно положил мяч в угол.

На 3-й добавленной к первому тайму минуте Месси со штрафного забросил мяч к вратарской, где Бускетс воспользовался ошибкой защитника, обработал мяч и поразил ворота Роблеса.

Всё это пиршество грубейших ошибок сопровождалось пятью жёлтыми карточками.

Во втором тайме команды стали играть осторожнее, а Сетьен сделал две замены. Артур Рамос поменял Артуро Видаля, а Жорди Альба вышел вместо Хуниора Фирпо. Каталонцы перешли на банальный навал, чтобы вскрыть ставшую играть очень внимательно у своих ворот оборону «Бетиса». Но впереди зацепиться за мяч было некому. Месси отходил ближе к своим воротам и пытался организовывать атаки своей команды.

Помог стандарт. На 72-й минуте Лео навесил со штрафного на Лангле, который выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол. Ещё в этом эпизоде и Роблес поскользнулся и не смог спасти свою команду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя четыре минуты Фекир получил две карточки за несколько секунд, начав оспаривать с арбитром первый «горчичник», полученный за грубую игру. Ещё через три минуты грубо сыграл Лангле и также получил вторую жёлтую карточку.

На этом эмоции команд в этом матче, судя по всему, были исчерпаны. «Барселона», несмотря на все текущие трудности, добилась очередной победы. До «Реала» всего три очка.

Бетис
2:3
Первый тайм: 2:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиКике Сетьен
Голы
Серхио Каналес6′
Френки де Йонг(Лионель Месси)9′
Набиль Фекир26′
Серхио Бускетс(Лионель Месси)45+3′
Клеман Лангле(Лионель Месси)72′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
1Марк-Андре тер Штеген
5Марк Бартра
2Нелсон Семеду
15Алекс Морено
15Клеман Лангле
5′79′
22Эмерсон
36′
23Самюэль Юмтити
23Аисса Манди
45+2′
5Серхио Бускетс
57′
8Набиль Фекир
76′76′
20Сержи Роберто
29′
10Серхио Каналес
21Френки де Йонг
24Карлес Аленья
10Лионель Месси
14Виллиам Карвалью
70′
24Хуниор Фирпо
57′
17Санчес Родригес Хоакин
18Жорди Альба
21Гвидо Родригес
72′86′
22Артуро Видаль
32′57′
11Кристиан Тельо
8Артур
9Борха Иглесиас
62′
17Антуан Гризманн
89′
16Лорен Морон
4Иван Ракитич
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые8
21Фолы17
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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