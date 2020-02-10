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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» победила «Бетис» в чемпионате Испании по футболу

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Барселона» победила «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча на поле «Бетиса», который дважды по ходу матча вел в счете, завершилась со счетом 3:2. У «сине-гранатовых» отличились Френки де Йонг (9-я минута), Серхио Бускетс (45+3) и Клеман Лангле (72). У «Бетиса» забили Серхио Каналес (6, с пенальти) и Набиль Фекир (26).

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды завершили матч в усеченных составах: на 76-й минуте за две желтые карточки был удален Фекир, на 79-й второй «горчичник» получил Лангле.

«Барселона» идет в турнирной таблице чемпионата Испании второй в трех очках позади «Реала». «Бетис» занимает 13-е место.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Бетис
2:3
Первый тайм: 2:2
Барселона
Футбол, Испания, Тур 239.02.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиКике Сетьен
Голы
Серхио Каналес6′
Френки де Йонг(Лионель Месси)9′
Набиль Фекир26′
Серхио Бускетс(Лионель Месси)45+3′
Клеман Лангле(Лионель Месси)72′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
1Марк-Андре тер Штеген
5Марк Бартра
2Нелсон Семеду
15Алекс Морено
15Клеман Лангле
5′79′
22Эмерсон
36′
23Самюэль Юмтити
23Аисса Манди
45+2′
5Серхио Бускетс
57′
8Набиль Фекир
76′76′
20Сержи Роберто
29′
10Серхио Каналес
21Френки де Йонг
24Карлес Аленья
10Лионель Месси
14Виллиам Карвалью
70′
24Хуниор Фирпо
57′
17Санчес Родригес Хоакин
18Жорди Альба
21Гвидо Родригес
72′86′
22Артуро Видаль
32′57′
11Кристиан Тельо
8Артур
9Борха Иглесиас
62′
17Антуан Гризманн
89′
16Лорен Морон
4Иван Ракитич
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые8
21Фолы17
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяХосе Мария Санчес Мартинес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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