«Барселона» победила «Бетис» в чемпионате Испании по футболу

Встреча на поле «Бетиса», который дважды по ходу матча вел в счете, завершилась со счетом 3:2. У «сине-гранатовых» отличились Френки де Йонг (9-я минута), Серхио Бускетс (45+3) и Клеман Лангле (72). У «Бетиса» забили Серхио Каналес (6, с пенальти) и Набиль Фекир (26).