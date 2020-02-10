«Барселона» победила «Бетис» в чемпионате Испании по футболу
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Барселона» победила «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. «Барселона» победила «Бетис» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча на поле «Бетиса», который дважды по ходу матча вел в счете, завершилась со счетом 3:2. У «сине-гранатовых» отличились Френки де Йонг (9-я минута), Серхио Бускетс (45+3) и Клеман Лангле (72). У «Бетиса» забили Серхио Каналес (6, с пенальти) и Набиль Фекир (26).
Команды завершили матч в усеченных составах: на 76-й минуте за две желтые карточки был удален Фекир, на 79-й второй «горчичник» получил Лангле.
«Барселона» идет в турнирной таблице чемпионата Испании второй в трех очках позади «Реала». «Бетис» занимает 13-е место.
|Руби
|Кике Сетьен
|Серхио Каналес
|6′
|Френки де Йонг(Лионель Месси)
|9′
|Набиль Фекир
|26′
|Серхио Бускетс(Лионель Месси)
|45+3′
|Клеман Лангле(Лионель Месси)
|72′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|5
|Марк Бартра
|2
|Нелсон Семеду
|15
|Алекс Морено
|15
|Клеман Лангле
5′79′
|22
|Эмерсон
36′
|23
|Самюэль Юмтити
|23
|Аисса Манди
45+2′
|5
|Серхио Бускетс
57′
|8
|Набиль Фекир
76′76′
|20
|Сержи Роберто
29′
|10
|Серхио Каналес
|21
|Френки де Йонг
|24
|Карлес Аленья
|10
|Лионель Месси
|14
|Виллиам Карвалью
70′
|24
|Хуниор Фирпо
57′
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|18
|Жорди Альба
|21
|Гвидо Родригес
72′86′
|22
|Артуро Видаль
32′57′
|11
|Кристиан Тельо
|8
|Артур
|9
|Борха Иглесиас
62′
|17
|Антуан Гризманн
89′
|16
|Лорен Морон
|4
|Иван Ракитич
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес(Испания)